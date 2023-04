Zwei Wochen nach der Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS beziffert eine Schweizer Zeitung unter Berufung auf Unternehmenskreise einen möglicherweise bevorstehenden Stellenabbau. Zwischen 20 und 30 Prozent der Stellen der kombinierten UBS-CS sollten wegfallen, meldete der „Tages-Anzeiger“ am Sonntag und berief sich dabei auf einen hochrangigen UBS-Manager. Allein in der Schweiz könnten bis zu rund 11.000 Stellen gestrichen werden, berichtete die Zeitung weiter. Aber auch im US-Investmentbanking, das heruntergefahren werden soll, würden viele Stellen wegfallen. Dies gelte aber auch für alle anderen Sparten.

Zusammen mehr als 120.000 Mitarbeiter

Die Frage, wie viele Angestellte entlassen werden, tauchte rasch auf, als die spektakuläre Nachricht offiziell verkündet wurde, dass die UBS die Credit Suisse (CS) übernimmt. Für viele Mitarbeiter ist die Übernahme ein Albtraum.

Gemeinsam kommen UBS und CS auf 124.500 Mitarbeiter. Davon könnten am Ende bis zu 25.000 Stellen wegfallen, sei es mittels Entlassungen und Frühpensionierung oder über den Verkauf von Geschäften. Diese Zahl lässt sich indirekt aus den Kostensenkungen von 8 Milliarden Dollar ableiten, welche die UBS bis zum Jahr 2027 erreichen will. Davon entfällt das Gros auf den Abbau der Personalkosten.

Erhebliche Kürzungen in der Fläche

Zuletzt hatte Ralph Hamers, der Vorstandsvorsitzende der UBS, gesagt, dass es auch Wachstumschancen gebe. Gemeinsam mit der UBS hätten die 50.000 Mitarbeiter der Credit Suisse auch eine neue Zukunft. „Zusammen können wir eine noch schönere Bank bauen.“ In den Ohren der CS-Beschäftigten dürfte dieser Satz wie Hohn klingen, insbesondere wenn sie in der Schweiz arbeiten.

Denn im Heimatmarkt der beiden Großbanken sind deren Überlappungen am größten. Die Credit Suisse hat 17.000 Mitarbeiter in der Eidgenossenschaft, die UBS 22.000. Nach Schätzungen wäre denkbar, dass 10.000 bis 12.000 Stellen gestrichen werden, wobei Gewerkschaft und Betriebsrat gewiss darauf dringen werden, den Abbau über einen möglichst langen Zeitraum zu strecken.

Erhebliche Personalkürzungen sind zum einen in der Fläche zu erwarten. Denn in 72 Schweizer Städten gibt es sowohl UBS- als auch CS-Filialen; eine doppelte Präsenz wird in vielen Fällen nicht lohnend sein. Zum anderen werden fortan viele doppelt besetzte Funktionen in der zentralen Verwaltung und in der IT wegfallen. Am wenigsten Sorgen müssen sich die Kundenberater in der Vermögensverwaltung machen. Sie sollen ihre bisherigen Klienten möglichst bei der Stange halten, nun zum Wohl der UBS.