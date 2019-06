Aktualisiert am

Nach Nahles-Rücktritt : Was mit der Koalition auf der Strecke bliebe

Platzt das Bündnis aus Union und SPD, stellen sich heikle Fragen: Was wird aus der Reform der Grundsteuer? Was wird aus der Grundrente und dem Kohleausstieg?

Mit dem Rücktritt der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles gerät nicht nur ihre Partei in neue Turbulenzen, sondern ebenso die große Koalition. Sollten dort nun womöglich die Fliehkräfte die Oberhand gewinnen, hätte das einige aufregende Folgen – und das nicht nur im Hinblick auf Partei- und Personalpolitik, wie sich aus dem bisher gültigen Arbeitsplan der Regierungskoalition ablesen lässt. Denn sollte die Zusammenarbeit platzen, wäre damit plötzlich auch die Zukunft vieler großer oder groß angekündigter Gesetzgebungsvorhaben offen.

Aufregende Zeiten würden damit für die Kommunen und ihre Stadtkämmerer anbrechen. Sie sehen ohnehin schon mit großer Spannung der geplanten und vom Bundesverfassungsgericht geforderten Reform der Grundsteuer entgegen. Denn das Gericht hat eine Frist gesetzt: Bis Jahresende muss das neue Gesetz beschlossen sein, denn in ihrer alten, für unzulässig befundenen Form darf die Steuer, die jährlich 14 Milliarden Euro in die kommunalen Kassen spült, nicht länger erhoben werden. Die holprigen Verhandlungen zwischen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und seinen Länderkollegen werden ohnehin schon von Warnungen begleitet, dass jede Verzögerung wegen der Frist „ein Spiel mit dem Feuer“ sei. Sollte vorher auch noch die Regierungskoalition platzen, würde das Feuer richtig heiß.

Auswirkungen auf die Klimaschutz-Pläne

Andere Vorhaben haben dagegen die Eigenart, dass ihr Scheitern vor allem solche Wählergruppen treffen würde, deren Anliegen die SPD durch ihre Arbeit besonders gut vertreten wollte. Denn ungeachtet ihrer akuten Schwäche in Wahlen und Umfragen hat sich die Partei im Zuge der Regierungsbildung 2018 durch den Koalitionsvertrag eine starke Ausgangsbasis für sozialdemokratische Regierungspolitik verschafft. Wäre die Koalition nun plötzlich vorzeitig zu Ende, bliebe damit nicht nur die hitzig diskutierte Grundrente für langjährig erwerbstätige Geringverdiener auf der Strecke. Auch das im Koalitionsvertrag verankerte Gesetz gegen befristete Arbeitsverhältnisse, das Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Herbst vorlegen wollte, wäre damit abgesagt.

Noch größere Tragweite hätte ein plötzliches Ende der Koalition im Hinblick auf die schwierigen Gesetzesvorhaben zum Klimaschutz: einerseits den Ausstieg aus der Braunkohle und dessen Flankierung mit Strukturhilfen von insgesamt 40 Milliarden Euro für die Lausitz und die Kohlereviere im Westen. Andererseits das geplante Klimaschutzgesetz zur Begrenzung der CO2-Emissionen in den Bereichen Wohnen, Verkehr und Landwirtschaft, dessen von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) vorgelegter Entwurf seit Monaten das Koalitionsklima belastet. Eine neue Regierung, etwa mit starker grüner Beteiligung, könnte diesen Faden später neu aufnehmen – und die Kritiker in der Union womöglich noch stärker verärgern.

Eine lange Reihe von Gesetzen

Weitere von der Bundesregierung als wichtig erachtete Gesetze sind zwar vom Bundeskabinett schon auf dem Weg gebracht, aber noch nicht vom Parlament beschlossen worden. Auch sie würden bei einem raschen Ende der Koalition auf der Strecke bleiben. Dazu gehört etwa das geplante Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, ebenso die von Innenminister Horst Seehofer (CSU) vorgelegte Reform und Erhöhung des Wohngelds, also einer wichtigen Sozialleistung für Erwerbstätige, deren Lebensverhältnisse durch steigende Mieten unter Druck geraten.

Eine lange Reihe von Gesetzen, welche die SPD vor Jahresfrist zur Bedingung für ihren Wiedereintritt in eine schwarz-rote Koalition erhoben hatte, haben ihre politischen Führungskräfte indes auch schon erfolgreich durchgesetzt – darunter die „paritätische“, also höhere Beteiligung der Arbeitgeber an den Krankenkassenbeiträgen ihrer Mitarbeiter, ein Gesetz für beschleunigte Rentenerhöhungen bis 2025, den Rechtsanspruch auf „Brückenteilzeit“ und neue Lohnkostenzuschüsse für Sozialdienste und Betriebe, die Langzeitarbeitslose einstellen.

Ein weiteres Projekt, dessen Zukunft nun ungewiss erscheint, wollen Arbeitsminister Hubertus Heil und Familienministerin Franziska Giffey (beide SPD) am Dienstag mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) präsentieren: Pläne für bessere Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen in der Pflege. Die von den Ministern geführte „Konzertierte Aktion Pflege“ hat ihre Arbeit beendet. Bald sollen die Ergebnisse in ein Gesetzespaket gegen den sogenannten Pflegenotstand überführt werden – falls die Koalition dann noch besteht.