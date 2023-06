Aktualisiert am

Nach Vorwürfen gegen Lindemann : Rammstein will nicht in die Musikcharts

Mit ihren Veröffentlichungen einen Platz ganz oben in den Verkaufscharts der Musikindustrie zu erobern, das ist etwas, worauf Musikbands und Plattenfirmen in den allermeisten Fällen stolz sind. Umso bemerkenswerter ist das Anliegen, mit dem nach Informationen der F.A.S. kürzlich der Marktführer Universal Music beim Branchenverband der deutschen Musikindustrie BVMI vorstellig wurde: Universal wollte ausdrücklich und im Namen der Band, dass ein neu veröffentlichtes und potentiell kommerziell erfolgreiches Album nicht in den Charts aufgelistet wird.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Der BVMI ist für die wöchentliche Aufstellung des vielbeachteten offiziellen Rankings zuständig. Der Verband klassifizierte die Anfrage seines wichtigsten Mitgliedsunternehmens intern als vertraulich – und gab dem ungewöhnlichen Wunsch von Universal statt.