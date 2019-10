Nach Landtagswahl : Die Wirtschaft blickt erschrocken nach Erfurt

Der Verband der Familienunternehmer wirbt in der verfahrenen Lage für eine Minderheitsregierung als glaubwürdigste Option für Thüringen. „Die Nachteile für die Landesgesetzgebung wiegen weit weniger schwer als langfristig die bundespolitischen Gefahren für das Parteiensystem im Falle einer tiefrot-schwarzen Koalition“, urteilte Präsident Reinhold von Eben-Worlée. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis hätte selbst eine Viererkoalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP keine Mehrheit im Parlament.

Auch der Wirtschaftsrat der CDU warnt vor einer Koalition der CDU mit der Linken in Thüringen. Das wäre nach den Worten von Generalsekretär Wolfgang Steiger eine grundsätzlich falsche Schlussfolgerung aus dem Wahlergebnis. „Durch die Fehlentscheidungen der Vergangenheit und die Gießkannenpolitik der großen Koalition hat das Profil der CDU sowieso schon schwer gelitten, wovon die AfD profitiert hat“, meinte er. Eine Koalition mit der Linken wäre ein bundesweites Förderprogramm sondergleichen für Höcke & Co., sagte Steiger mit Blick auf den AfD-Spitzenkandidaten. Zugleich attackierte er die Partei von Ministerpräsisdent Bodo Ramelow scharf: „Die Linke greift mit ihren Enteignungsphantasien eine konstituierende Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft an und betreibt auf Bundesebene eine wirtschafts- und arbeitsplatzfeindliche Politik. Sie arbeitet zudem mit ausgewiesenen Linksextremisten zusammen.“

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks sorgt sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die politische Stabilität und vor allem die politische Handlungsfähigkeit in Thüringen, aber auch auf Bundesebene. Die absehbar lange Zeit der Regierungsbildung werde es den Betrieben schwer machen zu planen und Investitions- wie Beschäftigungsentscheidungen zu treffen. „Unsicherheit über das, was kommt, ist immer Gift für die Wirtschaft und unsere Betriebe“, betonte Präsident Hans Peter Wollseifer.

Dass die Thüringer mehrheitlich Parteien an den Rändern des politischen Spektrums ihre Stimme gegeben hätten, sei nicht förderlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland. „Dass in Thüringen beinahe jede vierte Stimme an eine Partei ging, die in diesem Landesverband ganz offenkundig rechtsextrem und fremdenfeindlich ist, steht konträr zu unserem Bemühen und dem der Bundesregierung, zur Fachkräfte- und damit auch Wohlstandssicherung künftig ausländische qualifizierte Fachkräfte für das Arbeiten in Deutschland zu gewinnen“, betonte er.

Familienunternehmer Eben-Worlee nannte eine Koalition in Thüringen aus Tiefrot und Schwarz einen Betrug am CDU-Wähler. Die beiden Parteien repräsentieren so unterschiedliche Gesellschaftsmodelle, dass sie gemeinsam nur Fahrt aufnehmen könnten, wenn die CDU alle Überzeugungen über Bord würfe. „Es käme einem politischen Suizid gleich, würde die CDU sich anschicken, mit der SED-Folgepartei in die Regierung zu gehen. Dies würde den rechten Rand erst recht weiter stärken und der AfD die Unterstützer geradezu zutreiben. Die CDU würde sich dabei selbst filetieren.“ Deutschland als Ganzes dürfe keinen hohen Preis dafür bezahlen, dass das vergleichsweise kleine Thüringen gerne irgendeine Regierungsmehrheit hätte.