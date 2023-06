Nach Habeck-Veto : Dortmunder Chiphersteller Elmos verkauft an Amerikaner

Aktualisiert am

Dortmunder Chiphersteller Elmos verkauft an Amerikaner

Elmos erregte Aufsehen, weil Bundeswirtschaftsminister Habeck den Verkauf von Teilen der Produktion an Chinesen untersagt hatte. Nun steht ein neuer Abnehmer bereit.

Wafer-Herstellung von Elmos in Dortmund Bild: Elmos

Der Halbleiter-Hersteller Elmos Semiconductor hat einen Käufer aus Amerika für seine Wafer-Fertigung in Dortmund gefunden – im vergangenen Jahr hatte das Bundeswirtschaftsministerium den Verkauf an ein chinesisches Unternehmen noch untersagt. Der amerikanische Technologie-Konzern Littelfuse will die Produktion mit 225 Mitarbeitern für 93 Millionen Euro übernehmen, um dort Siliziumscheiben für die Chip-Herstellung zu produzieren.

„Wir sind insgesamt sehr froh, dass es uns in kurzer Zeit gelungen ist, unseren Mitarbeitern eine Perspektive zu geben“, sagte der Elmos-Vorstandsvorsitzende Arne Schneider, am Mittwoch der F.A.Z. Es gebe einen enormen Technologiezufluss, sagte Schneider. „Das stärkt Dortmund als Region und den Standort Deutschland insgesamt.“

Denn Littelfuse will langfristig die Produktion auf Leistungshalbleitertechnologie umstellen, vor allem für Chips für Erneuerbare Energien, also für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher oder auch Solar- und Windanlagen. Bis 2029 hat Elmos eine Abnahmevereinbarung für einen Teil der Wafer unterzeichnet, die in Dortmund hergestellt werden.

Bundesregierung muss noch zustimmen

Elmos selbst fertigt Chips vor allem für die Autoindustrie, in gut jedem siebten Neuwagen steckt ein Halbleiter des Dortmunder Unternehmens. Die Wafer-Produktion in Dortmund wollte der börsennotierte Chiphersteller aber schon länger verkaufen, ursprünglich sollte eine schwedische Tochtergesellschaft des chinesischen Konzerns Sai Microelectronics die Sparte für knapp 85 Millionen Euro verkaufen. Im November hatte das Haus von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Bund den Verkauf jedoch unter Verweis auf das Außenwirtschaftsgesetz untersagt. Chinesische Unternehmen sollten keinen Zugriff auf deutsche Technologie bekommen. Auch dem neuen Käufer muss die Bundesregierung noch zustimmen.

Schneider sieht allerdings kein großes Risiko darin, dass es abermals zu einer Absage aus Berlin kommen könnte: „Ich glaube nicht, dass man zu einer Einschätzung kommen kann, dass das was wir tun, versagensfähig oder versagenswürdig ist“, sagte der Elmos-Chef der F.A.Z. Littelfuse hat in den vergangenen Jahren schon mehrere deutsche Unternehmen übernommen, auch mit Produktionsstätten sind die Amerikaner etwa in der Nähe von Frankfurt vertreten.

„Bauernopfer der Politik“

Das Veto von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte für eine große Aufmerksamkeit für das Unternehmen mit seinen knapp 450 Millionen Euro Umsatz gesorgt. „Bei unseren Mitarbeitern hat die Untersagung zu einer Phase großer Verunsicherung geführt. Sie haben sich als Bauernopfer der Politik gefühlt“. sagte Schneider. „Jetzt schauen sie natürlich nach Berlin und erwarten eine schnelle Unterstützung. Da geht es für jeden einzelnen um seine persönliche Zukunft.“ Gerade in einer Region wie Dortmund sei ein „attraktiver High-Tech-Arbeitsplatz“ nicht bedeutungslos. Die Transaktion werde von den Mitarbeitern sehr begrüßt, für jede Schicht hat Elmos an diesem Mittwoch eine Mitarbeiterveranstaltung geplant.

Durch die große Aufmerksamkeit seien neue Interessenten für die Wafer-Produktion auf das Unternehmen zugekommen, auch Elmos selbst habe nach Kaufpartnern gesucht. „Nach der für uns durchaus unerwarteten und enttäuschenden Untersagung und dem einhergehenden Medieninteresse haben wir direkt gestartet mit erneuten Gesprächen“, sagte Schneider. Das Wafer-Geschäft hat Elmos schon in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert, durch den Verkauf wird ein Teil des Unternehmens selbständig, der aber am Standort von Elmos verbleibt. Das betrifft genauso Fragen der IT wie auch für die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser. Auch sollen sich Littelfuse und Elmos zukünftig die Parkplätze, die Kantine oder das Fitnessstudio teilen. „Da müssen einige Dinge geklärt und in vielen hundert Seiten Vertrag festgehalten werden“, sagte Schneider.

Nach der ersten Absage haben sich die Dortmunder neu orientiert und dabei China außen vor gelassen. „Es ist richtig, dass chinesische Erwerber natürlich eher Nachteile haben im aktuellen politischen Umfeld“, sagte Schneider. „Wir hätten sicher auch eine vergleichbare Transaktion mit einem europäischen Unternehmen gemacht, das wäre sicherlich nicht an Elmos gescheitert.“ Aber Littelfuse sei ein führendes Unternehmen, zudem würden auch andere Investitionen von US-Halbleiterherstellern wie Intel in Magdeburg oder Wolfspeed im Saarland von der Politik begrüßt. Gleichzeitig übernehme ein deutsches Unternehmen wie Bosch in den USA TSI Semiconductors. „ Da hilft es beiden Regionen, offen zu sein und ein gemeinsames Chipökosystem zu schaffen“, sagte Schneider.

Die Elmos-Wafer aus Dortmund gelten derzeit nicht als High-Tech, weshalb das Verbot des Verkaufs für den Halbleiterhersteller ein Rückschlag. „Wir hatten eine auslaufende Technologie, die von manchen, die Jahre vorausschauen, als potentieller Restrukturierungsfall gesehen wurde. Nun ist es das genaue Gegenteil: Die Keimzelle einer wunderbaren Entwicklung für die Region und die Mitarbeiter“, sagt Schneider. Auf die Gewinnprognose habe der Verkauf allerdings keine Auswirkung, teilte der Konzern mit. Das Ziel für die operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) für 2023 bleibe bei 23 bis 27 Prozent. Elmos profitiert von einer steigenden Nachfrage nach den Chips für die Automobilindustrie.