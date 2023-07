Die überraschende Ankündigung von Steuer- und Gebührenerhöhungen in der Türkei hat zu kilometerlangen Staus an der Grenze nach Georgien und Aserbaidschan geführt. Lokale Medien zeigen Bilder von Menschen, die schnell noch ein günstiges Smartphone kaufen wollen. Denn in der Türkei sind Smartphones wegen den hohen Steuern oft doppelt so teuer wie im Ausland.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien.



Allerdings dürfen aus dem Ausland mitgebrachte Modelle nur 120 Tage lang mit einer türkischen SIM-Karte ohne Registrierung bei den türkischen Behörden betrieben werden. Dafür wird eine Anmeldegebühr fällig, die seit Januar 6091 Lira kostet – doppelt so hoch wie noch vor der Preiserhöhung. Ab Samstag wurde die Anmeldegebühr nun noch mal um 228 Prozent auf 20.000 Lira erhöht. Das sind umgerechnet etwa 700 Euro – oder fast das Doppelte des Mindestmonatslohnes, der am 1. Juli auf 398 Euro angehoben wurde. Die Website, auf der die Mobiltelefone registriert werden, war laut lokalen Berichten überlastet.

Um das Fünffache

Die am Freitag im Amtsblatt verkündete Erhöhung ist Teil eines größeren Steuererhöhungspaketes, das alle Verbraucher trifft. Denn die Mehrwertsteuersätze werden um zwei Punkte angehoben. Der reduzierte Satz, etwa für Grundnahrungsmittel und Dinge des täglichen Bedarfs, beträgt damit nun zehn Prozent, der für alle anderen Güter 20 Prozent. Die Gebühren für manche Verwaltungsdienstleistungen wurden um 50 Prozent erhöht, eine Bankversicherungs- und Transaktionssteuer auf Verbraucherkredite steigt von 10 auf 15 Prozent.

Zuvor hatte die Regierung einen Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht, nach dem die Körperschaftssteuer von Banken und Finanzinstitutionen um fünf Prozentpunkte auf 30 Prozent und die der übrigen Unternehmen von 20 auf 25 Prozent erhöht werden soll. Exporteuren soll allerdings einen Abschlag von fünf Prozentpunkten gewährt werden. Auch würden die Kfz-Steuern auf Fahrzeuge verdoppelt, die bis Ende des Jahres zugelassen werden. Zudem soll der Präsident ermächtigt werden, Sonderverbrauchssteuern auf diverse Waren bis um das Fünffache zu erhöhen. Bisher ist das auf 50 Prozent begrenzt.

Die Regierung begründet die Erhöhung mit den hohen Wiederaufbaukosten nach dem Erdbeben im Februar, das 50.000 Menschen den Tod brachte und dessen Schäden auf mehr als 100 Milliarden Dollar beziffert werden. Unter anderem sollen 600.000 Häuser wieder aufgebaut werden. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte vor seiner Wiederwahl im Mai allerdings auch kostenträchtige Wahlgeschenke verteilt. So stieg der Mindestlohn per Juli zum vierten Mal binnen anderthalb Jahren, auch die Beamtengehälter und Pensionen wurden angehoben, Haushalte bekommen Gas in bestimmtem Umfang kostenfrei, auch war bis zu 2 Millionen Arbeitnehmern ein vorzeitiger Renteneintritt ermöglicht worden. Das alles treibt die Ausgaben des Staatshaushaltes.

Dieser muss zudem Belastungen in Höhe von Milliarden Dollar stemmen, um die Währungsverluste auszugleichen, die Anleger bei der durch die Regierung veranlassten Umwidmung von Devisen in Lira-Guthaben hinnehmen mussten. Die Führung der Konten des KKM-Programms – und damit mutmaßlich auch die Kosten dafür – wurde nun vom Finanzministerium an die Notenbank delegiert. Im vorigen Jahr hatte die Regierung zum Ausgleich der Devisenkursverluste knapp 4 Milliarden Dollar bezahlt. Seit Januar hat die Lira zu Dollar und Euro abermals an die 30 Prozent an Wert verloren.

Das türkische Haushaltsdefizit war in den ersten 5 Monaten mit umgerechnet 10,26 Milliarden Dollar mehr als doppelt so stark gestiegen wie im Vorjahreszeitraum. Die seit Juni amtierende neue Regierung hatte einen Kurs der wirtschaftlichen Konsolidierung und Bekämpfung der Inflation angekündigt, unter anderem hatte die neue Notenbankgouverneurin den Leitzins von 8,5 auf 15 Prozent hochgesetzt. Die Inflation liegt aktuell bei 38,2 Prozent. Ökonomen weisen aber darauf hin, dass die mit den Steuererhöhungen einhergehenden Preissteigerungen zu einem weiteren Anstieg der Lebenshaltungskosten führen dürften.