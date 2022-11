Nach der Klimakonferenz : Zuerst das Gas, dann der Klimaschutz

Dass Energie, Lebensmittel, Baumaterialien und vieles andere deutlich teurer geworden sind, ist weithin bekannt. Ein Preisauftrieb der besonderen Art hat jedoch die Terminals für Flüssiggas (LNG) erfasst, welche die Bundesregierung derzeit unter Hochdruck an Deutschlands Küsten errichten lässt. Die Kosten des Bundes für diese Anlagen haben sich mehr als verdoppelt, wie aus Unterlagen zu einer Sitzung des Haushaltsausschusses hervorgeht. Statt 2,94 Milliarden Euro wie im Frühjahr geplant sind allein für dieses Jahr jetzt 6,56 Milliarden Euro einkalkuliert. Auf 123 Prozent beläuft sich damit die LNG-Inflation – dagegen wirken die 10 Prozent allgemeine Inflation beinahe gering.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung.

Andere europäische Länder verfügen schon seit Jahren über eine Infrastruktur für Flüssiggas, in Deutschland winkten die Unternehmen dagegen lange Zeit ab. Erst als die Bundesregierung nach dem Beginn des Ukrainekrieges im Frühjahr erhebliche staatliche Unterstützung in Aussicht stellte, kam Bewegung in die Sache. Zunächst war von zwei Anlagen die Rede, inzwischen ist die Zahl auf sieben gestiegen. Die meisten davon sind schwimmende Terminals, sogenannte FSRUs. Diese können schneller errichtet werden als Anlagen an Land. Ein schwimmendes Terminal in Wilhelmshaven ist schon fertig. Um den Jahreswechsel 2022/2023 sollen dort die ersten LNG-Tanker anlegen. Das Flüssiggas wird dann wieder in Gas verwandelt und ins Leitungsnetz eingespeist.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verteidigte am Montag die gestiegenen Kosten. Es seien zum einen mehr Projekte geworden als anfangs geplant. Und mit der Anmietung der Terminals allein sei es nicht getan. „Wir müssen auch die Infrastruktur miteinbeziehen“, sagte er. Das Ganze sei ein Prozess. Die Flüssiggasterminals machten die Gasversorgung in Deutschland sicherer. Es sei klar, dass es dafür „ein gewisses Obligo der öffentlichen Hand geben“ müsse. Es handele sich aber nicht um eine Einbahnstraße, betonte Habeck. Hintergrund ist, dass die Terminalkunden „Regasifizierungsentgelte“ zahlen sollen. Zu den erwarteten Einnahmen nennt das Ministerium allerdings noch keine Zahlen. Eine Sprecherin Habecks sagte, der Stopp der Gaslieferungen aus Russland durch Nord Stream 1 habe deutlich gemacht, wie wichtig eine alternative Infrastruktur sei.

Mehr Haushaltsmittel nötig

Für 2023 werden demzufolge weitere Haushaltsmittel benötigt – in welchem Umfang, ist offen. Daneben sind rund 739 Millionen Euro für die Beteiligung der staatlichen Förderbank KfW an dem geplanten stationären Terminal in Brunsbüttel eingeplant. Dies betreffe die Haushaltsjahre bis einschließlich 2041, hieß es aus dem Ministerium. Die KfW übernimmt in Brunsbüttel 50 Prozent und ist größter Anteilseigner, Gasunie ist mit 40 Prozent dabei, RWE mit 10 Prozent. Auch hier war mit rund 500 Millionen Euro einst ein kleinerer Anteil des Bundes geplant.

Umweltschützer sehen die staatlichen Investitionen in eine Flüssiggasinfrastruktur kritisch, zumal die Charterverträge den Unterlagen zufolge jetzt teils 15 statt nur 10 Jahre laufen sollen. „Es ist Zeit für ein LNG-Moratorium und eine Überprüfung aller Projekte“, schrieb Constantin Zerger, Bereichsleiter Energie der Deutschen Umwelthilfe, auf Twitter. Der Grünen-Haushaltspolitiker Sven Christian Kindler mahnte im „Spiegel“, Deutschland dürfe „keine fossilen Überkapazitäten für die Zukunft“ schaffen. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, warnte vor einem „Lock-in-Effekt“, allerdings nicht mit Blick auf die Flüssiggasterminals, sondern wegen des Angebots der Bundesregierung, dem Senegal bei der Erschließung eines Gasfeldes zu helfen. Verträge mit anderen Ländern müssten auf den Ausbau der erneuerbaren Energien ausgerichtet sein, sagte sie.