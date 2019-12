Nach dem Brexit : Barley befürchtet Arbeitnehmerdumping in Großbritannien

Die SPD-Europapolitikerin Katarina Barley macht sich Sorgen, dass Großbritannien die Standards für Arbeitnehmerrechte senkt. „Das sehen wir leider sich jetzt schon andeuten“, sagte die ehemalige Justizministerin am Freitagmorgen im Deutschlandfunk. In einem Gesetz wolle Boris Johnson die Arbeitnehmerrechte gegenüber den EU-Standards etwas senken. „Also er macht schon klar, auf welchem Gebiet er sich nicht mehr an EU-Recht halten will“, sagte Barley.

„Unser großes Anliegen ist, dass er jetzt nicht vor unseren Wänden so ein Steuerflucht und Arbeitnehmerdumpingparadies bekommt.“ Johnson müsse sich darauf einstellen, dass niedrigere Standards auch das künftige Verhältnis zur EU berühren würden. „Ihm muss allerdings klar sein, wenn er weniger gleiche Standards gewährt wie die EU, dass er dann natürlich auch weniger Rechte haben wird, dass der Zugang zum Binnenmarkt dann auch nicht im gleichen Maße erfolgen kann“, sagte sie.

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson will sein Land am 31. Januar aus der EU führen. In der Übergangsphase bis Ende 2020 bleibt zunächst so gut wie alles beim Alten. Bis dahin wollen beide Seiten ein Freihandelsabkommen aushandeln. Die Zeit dafür gilt als äußerst knapp.

Barley hält für möglich, ein Ergebnis in Jahresfrist zu erreichen, wenn die Briten die meisten bisherigen Regeln einfach übernehmen. Andernfalls würde das sehr schwer. „Großbritannien braucht dieses Abkommen mindestens so viel, eher mehr als die EU“, sagte Barley. Sie betonte, dass auch die Union durch den Brexit noch einmal grundsätzlich über ihre Ausrichtung nachdenke. „Inwieweit muss sich die EU auch noch stärker reformieren? Inwieweit müssen wir noch mehr an die Bürgerinnen und Bürger näher heranrücken? All das sind ja Fragen, die derzeit in der EU auch diskutiert werden“, sagte sie.

Dagegen sei es der britischen Regierung nicht gelungen, die EU-Staaten zu entzweien oder zu verunsichern. „Es war das Kalkül der Briten, dass die EU auseinanderfällt oder in Panik gerät oder so. All das ist ja nicht passiert und das wird weiterhin so bleiben“, sagte Barley. Auch in den weiteren Verhandlungen über den Ausstieg werden die EU-Staaten ihre Interessen gegenüber Großbritannien schlagkräftig vertreten müssen.