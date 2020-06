Großbritannien : Welche Folgen hat dauerhaftes Homeoffice?

In der Corona-Krise haben Millionen britische Angestellte erstmals von zuhause gearbeitet. Einige verteufeln das Arbeiten am Küchentisch, andere schätzen es. Welche Folgen hat das für Unternehmen und Immobilienmärkte?

Zwei Monate lang waren die Büros der Banken, Kanzleien, Agenturen und Beratungsunternehmen in der Londoner City und in Canary Wharf weitgehend verwaist. Hunderttausende Mitarbeiter werkten wegen der Virus-Ansteckungsgefahr im Homeoffice – die Briten nennen es „work from home“. Als die Corona-Krise mit voller Wucht zuschlug, haben laut britischem Statistikamt ONS im April mehr als 60 Prozent der Londoner Berufstätigen zumindest zeitweise von zu Hause aus gearbeitet. Nun strömen zwar wieder etwas mehr Banker und andere in die Büros der Stadt. Doch Corona könnte ein Wendepunkt für die Arbeitskultur werden.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

„Ich denke, die Vorstellung, 7.000 Leute zusammen in ein Gebäude zu stecken, dürfte der Vergangenheit angehören“, sagte Jes Staley, Vorstandschef der Großbank Barclays, schon während des Lockdowns, als die übergroße Mehrheit der 80.000 Barclays-Angestellten zu Hause arbeitete. Man werde „Wege finden, um mit mehr Distanz zu arbeiten“, und zwar noch über eine sehr viel längere Zeit, so Staley, dessen Bank in Canary Wharf fast alle Etagen des 156 Meter hohen imposanten Büroturms One Churchill Place gemietet hat. Künftig könne man mehr Banker in den Filialen verteilen.