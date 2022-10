Aktualisiert am

BSI-Chef in der Kritik

BSI-Chef in der Kritik :

BSI-Chef in der Kritik : Die verhängnisvollen Beziehungen des Arne Schönbohm

In der Kritik: BSI-Chef Arne Schönbohm Bild: dpa

Das Berliner Softwareunternehmen Protelion wirbt auf seiner Homepage mit Sicherheit und Seriosität: „Schutz, auf den man sich verlassen kann“ wird den Kunden in Aussicht gestellt. Seit kurzem steht nicht nur in Frage, ob man sich auf Protelions Schutz wirklich verlassen kann. Vielmehr steht der Anbieter im Mittelpunkt einer Affäre, die gerade die Bundespolitik bewegt.

Protelion dürfte den meisten auch deshalb kein Begriff sein, weil das Unternehmen vor nicht allzu langer Zeit seinen Namen geändert hat. Vorher hieß man Infotecs und war die deutsche Tochtergesellschaft eines gleichnamigen russischen Unternehmens. Die Moskauer Infotecs bezeichnet sich als Marktführerin in ihrer Branche mit „äußerst wettbewerbsfähigen Produkten für den Datenschutz“ und wurde von einem ehemaligen Mitarbeiter des Nachrichtendienstes KGB gegründet: Andrey Chapchaev, kürzlich von Wladimir Putin mit dem „Verdienstorden für das Vaterland“ geehrt, agierte in der Vergangenheit selbst als Geschäftsführer des deutschen Ablegers. Über die Recherchen eines Online-Netzwerkes hatte der Komiker Jan Böhmermann in seiner Sendung „ZDF Magazin Royale“ berichtet.