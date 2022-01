Neuausrichtung an der Ostsee : Werften-Insolvenz als Chance

Es ist aus. Die MV Werften haben Insolvenzantrag gestellt. Ein Schock für die Mitarbeiter, für die ganze Region. Zwar bietet eine Insolvenz immer die Chance auf einen Neuanfang mit neuem Schwung und ohne Altlasten. Im Fall der Mecklenburg-Vorpommernschen Werften ist der Insolvenzantrag aber wohl nur der vorläufige Höhepunkt eines seit Längerem absehbaren Niedergangs.

Das hängt vor allem damit zusammen, dass der Genting-Konzern als Eigentümer des Unternehmens zugleich der größte Kunde der Werften-Gruppe ist. Die Corona-Pandemie hat dem auf Glücksspiel und Tourismus ausgerichteten Konzern schwer zugesetzt. Nun kann Genting das in Wismar für mehr als eine Milliarde Euro in Auftrag gegebene Schiff nicht mehr finanzieren. Selbst eine symbolische Summe, mit der Genting der Politik gegenüber seinen Glauben an die Zukunft beweisen sollte, wollte oder konnte er nicht mehr aufbringen.

Diese Eskalation hat den Vorteil, dass der Blick für die wirkliche Lage geschärft wird. Bis zu 600 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, mit dem Corona-Folgen abgemildert werden sollen, hätte man möglicherweise für die MV Werften gegeben. Zumindest wurde dies intensiv diskutiert. Aber sollte die deutsche öffentliche Hand das Geschäftsmodell eines malaysischen Vergnügungskonzerns finanzieren, dessen Konzept darin besteht, die Kreuzfahrtklientel möglichst rund um die Uhr an Spieltischen und Automaten abzuzocken? Und sollte man in Zeiten der Klimakrise eine Branche stützen, die solche unglaublichen CO2-Schleudern herstellt? Nein.

Müssen deswegen die Werftarbeiter um ihre Zukunft bangen? Nicht unbedingt, denn jetzt kommt es darauf an zu prüfen, wo die Kompetenzen der Mitarbeiter sinnvoller eingesetzt werden könnten. Eine Perspektive gibt es durchaus. Soll der klimaschonende Umbau der Wirtschaft gelingen, wird man in der Windkraftbranche und in der Wasserstoffwirtschaft gerade in Küstennähe sehr viele gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter brauchen. Das Umschwenken auf diese Sichtweise und der nötige Erwerb neuer Fähigkeiten werden nicht einfach sein, aber wahrscheinlich unumgänglich.