Wegen möglichem Twitter-Kauf : Musk verkauft Tesla-Aktien für fast 7 Milliarden Dollar

Der reichste Mensch der Welt braucht eine Bargeld-Reserve für den Fall, dass er Twitter gegen seinen Willen übernehmen muss. Also verkauft Elon Musk ein riesiges Aktienpaket seines Unternehmens.

Elon Musk besucht die Tesla-Baustelle in Brandenburg im Mai 2021. Bild: Reuters/Michele Tantussi

Elon Musk hat Tesla-Aktien im Umfang von 6,9 Milliarden Dollar verkauft. Das Geld brauche er für den Fall, dass Twitter Inc. ihn zwinge, die Übernahme des Unternehmens gegen seinen Willen zu vollziehen, erklärte der Chef von Tesla Inc. per Tweet.

“Für den (hoffentlich unwahrscheinlichen) Fall, dass Twitter den Abschluss dieses Geschäfts erzwingt *und* einige Eigenkapitalgeber nicht einsteigen, ist es wichtig, einen Notverkauf von Tesla-Aktien zu vermeiden”, schrieb Musk am Dienstagabend, nachdem die Verkäufe in einer Reihe von Pflichtmitteilungen bekannt gegeben worden waren. Er stieß den Angaben zufolge am 5. August etwa 7,92 Millionen Tesla-Aktien ab.

Auf die Frage von Followern, ob er mit dem Verkauf fertig sei und Tesla-Aktien wieder kaufen würde, wenn der 44-Milliarden-Dollar-Deal nicht abgeschlossen wird, antwortete Musk : „Ja.“

Vor vier Monaten hatte der reichste Mensch der Welt erklärt, er habe keine weiteren Pläne, Tesla-Aktien zu verkaufen. Zuvor hatte er im Zuge seiner ursprünglichen Übernahmeofferte für Twitter Tesla-Anteilsscheine im Wert von 8,5 Milliarden Dollar veräußert.

Letzten Monat teilte Musk mit, die Vereinbarung zum Kauf von Twitter zu stornieren, da das Unternehmen “irreführende Angaben” über die Anzahl aktiver Spam-Bots gemacht habe. Twitter will ihn nun vor Gericht zwingen, den Deal umzusetzen. Ein Prozess in Delaware soll im Oktober beginnen.