Musk-Ära beginnt : Eine neue Zeitrechnung für Twitter

Was ändert sich jetzt unmittelbar für Twitter?

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Elon Musk hat sofort durchgegriffen. Nach Vollzug der Übernahme am Donnerstag hat er Medienberichten zufolge mehrere Top-Manager entlassen, darunter den Vorstandschef Parag Agrawal und Finanzvorstand Ned Segal. Das kommt nun zwar sehr schnell, aber nicht überraschend. Musk hat in den vergangenen Monaten deutlich gemacht, dass er wenig von der bisherigen Twitter-Führung hält. So hatte er an Agrawal schon mal das Emoji eines lachenden Kothaufens getwittert. Bloomberg meldete, Musk wolle zumindest vorläufig sogar selbst Vorstandschef sein. Auf seinem Twitter-Profil beschreibt er sich bereits als „Chief Twit“. Er führt freilich schon zwei andere Unternehmen, den Elektroautohersteller Tesla und den Raumfahrtspezialisten SpaceX .