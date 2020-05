Fliegen nach dem Stillstand : Nur Mundschutz oder auch Fiebermessen?

Durchstarten – das wollen Deutschlands Flughäfen und Fluggesellschaften nach Monaten des Stillstands. Da die Regierung Lockerungen angekündigt hat, keimt die Hoffnung, dass Sommerurlauber für Betrieb sorgen. Doch die Reisenden bringen Probleme mit: Wie soll Infektionen vorgebeugt werden, wenn Urlauber sich in enge Reihen einer fliegenden Röhre setzen oder zum Einstieg anstehen? Die Branche ist überzeugt: Ohne freie Mittelsitze an Bord. Mit Maskenpflicht. Ohne Fiebermessung. Mit vielen Abstandsmarkierungen in Terminals.

„In ganz Europa sollen Reisende wissen, dass sie mit einem guten Gefühl fliegen können und keinem höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind als in jedem Nahverkehrszug oder einer Straßenbahn“, sagt Ralph Beisel, der Hauptgeschäftsführer des deutschen Flughafenverbands ADV, der F.A.Z. Die Airports bereiteten sich in gemeinsamen Projekten vor, bald müssen sie fertig sein. Noch bis 14. Juni gilt die Reisewarnung des Auswärtigen Amts, eine pauschale Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. Staaten wie Griechenland wollen, dass Gäste im Juli kommen.

Noch gibt es Wirrwarr in den Luftfahrtregeln. In zwei von 16 Bundesländern müssen Passagiere schon im Terminal eine Maske tragen. Für den Frankfurter Flughafen hat Fraport das auch angekündigt, aber noch nicht umgesetzt. In der kommenden Woche, erwartet die Branche, sollen mindestens bundesweite Vorgaben kommen, Für europäische Regeln sind die EU-Behörden für Luftfahrt, EASA, und für Gesundheit, ECDC, eingebunden. Ein Maskenzwang gilt als nahezu sicher. „Alle Prozesse werden so organisiert sein, dass das Infektionsrisiko minimiert ist“, verspricht Beisel. Im Flugzeug sollen Sitze zugewiesen werden. „Wir haben beim Fliegen den riesigen Vorteil, dass wir genau wissen, wer neben wem sitzt, woher er kommt und wohin er fliegt“, sagt Beisel. „Anders als bei anderen Verkehrsträgern“, schiebt er nach. Die Deutsche Bahn hofft auf Inlandsurlauber im Sommer und schickt von Pfingsten an Fernzüge in Ferienorte von Sylt bis Berchtesgaden.

Stoff für Debatten liefert die Frage, ob vor dem Flug Fieber gemessen werden soll. Dass jeder Reisende ein Thermometer ins Ohr gesteckt bekommt, ist nicht zu befürchten. Es ließen sich Wärmebildkameras nutzen. Aber Luftfahrtmanager fragen sich: Ab welcher Körpertemperatur sollen die Geräte anschlagen, 37 Grad oder 38 Grad? Was passiert, wenn ein Reisender auffällig wird, muss er isoliert werden? Wer kommt für den Ticketpreis für einen verpassten Flug auf, wenn ein Corona-Test später doch negativ ist?

Zunächst hatte sich deutsche Flughäfen und Fluggesellschaften vorsichtig wohlwollend geäußert: „Wo möglich und zielführend sollte ein Temperaturscreening erfolgen“, hieß es in einem Konzeptentwurf Anfang April. In „Gemeinsamen Empfehlungen“ von Luftfahrt, Bahn und Busbetrieben mit dem Verkehrsministerium tauchte der Punkt drei Wochen später nicht mehr auf, blieb aber in der Diskussion.

Für „zielführend“ hält man die Messungen nicht mehr. Das Robert-Koch-Institut nannte sie in einem am Donnerstag veröffentlichten Papier „ineffektiv“. Personal wäre anderswo im Gesundheitsdienst sinnvoller eingesetzt. Erfahrungen mit früheren Pandemien hätten zudem gezeigt, dass die Checks nicht zuverlässig Fälle aufspürten. Der Luftfahrt kam auch gelegen, dass die EU-Kommission am Mittwoch in ihren Empfehlungen für sicheren Sommerurlaub nichts zu Thermometern sagt.

Was bringen leere Stühle?

Fluggesellschaften wollen auch verhindern, dass sie Mittelsitze leer lassen müssen. „Sonst fliegen wir gar nicht“, sagte Ryanair-Chef Michael O‘Leary schon der „Financial Times“. Airlines verdienen erst mit Auslastungen von 75 oder mehr Prozent Geld, eine Politik des leeren Stuhls würde die Auslastung auf maximal 66 Prozent deckeln. Lufthansa verweist auf die Lüftung. Luft werde gefiltert und ströme von der Decke zum Boden, statt durch die ganze Kabine. Sie sei so rein wie in einem OP-Saal, heißt es selbstbewusst. Und ein Fall, dass sich ein Passagier Corona an Bord einfing, ist bislang nicht bekannt.

Für Erregung sorgte am Beginn der Corona-Krise hingegen Gedränge vor Kontrollen und Gepäckbändern. Mittlerweile sind massenweise Markierungen geklebt und Sperrbänder aufgestellt. Ins Flugzeug gelangen Passagiere – wann immer möglich – über Einstiegsbrücken statt per Vorfeldbus. In der aktuellen Phase mit sehr wenig Verkehr hat man die Herausforderungen im Griff.

Doch wenn in den Ferien Urlauberjets starten, ist mehr los. Und wenn Einstiegsvorgänge gestreckt werden: Eine Schlange mit 200 Passagieren, die konsequent Abstand halten, wäre 300 bis 400 Meter lang. „Vergessen Sie Social Distancing“, schrieb John Holland-Kaye, der Chef der Flughafens London-Heathrow, im „Daily Telegraph“, das funktioniere am Flughafen genauso wenig wie in anderen Verkehrsmitteln. Masken auf – das soll helfen.

Die deutschen Flughäfen, die über Kommunen, Länder oder den Bund mehrheitlich in Staatsbesitz sind, hoffen auch auf Geld. Je Monat fehlen ihnen aktuell 500 Millionen Euro Einnahmen, während die Betriebsbereitschaft 170 Millionen Euro Vorhaltekosten verursacht. „Wenn Flughäfen in schwierigen Zeiten ihre Funktion der Daseinsvorsorge erfüllen, erwarten wir, dass die Politik den Flughäfen unter die Arme greift“, sagt Beisel. Die staatliche Bahn hat schon eine Milliardenspritze zugesagt bekommen.