Die meisten Mütter arbeiten – aber vor allem in Teilzeit

Vor allem Mütter arbeiten häufig in Teilzeit. Bild: dpa

Als Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) zu Wochenbeginn auf ihrer Sommerreise Unternehmerinnen zum „Frauenwirtschafts-Frühstück“ traf, hatte ihr Ministerium Themen wie Entgeltgleichheit und -transparenz, partnerschaftliche Aufgabenteilung und gendersensible Unternehmenskultur auf die Tagesordnung gesetzt. Durchaus wichtige Dinge, wie die Unternehmerinnen der Ministerin höflich bestätigten. Dass Paus wegen des Streits über die Kindergrundsicherung die geplante Entlastung für die Wirtschaft blockieren würde, konnten sie da noch nicht ahnen.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin

Die Chefinnen und Frauen in Führungspositionen nutzten vor allem die Gelegenheit, bessere Rahmenbedingungen für den Kampf gegen den Mangel an Arbeits- und Fachkräften und weniger Gängelung der Wirtschaft durch noch stärkere staatliche Reglementierungen zu fordern. Um mehr Frauen für den Arbeitsmarkt zu gewinnen, müsse die Politik vor allem an folgenden Stellschrauben drehen: verbesserte Möglichkeiten der Kinderbetreuung, Abschaffung beziehungsweise Reform des Ehegattensplittings und mehr Anstrengungen im Kampf gegen Geschlechterstereotype. „Ich würde empfehlen, dass wir mehr über Eltern anstatt nur über Mütter sprechen“, fasste Gastgeberin Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW, zusammen.