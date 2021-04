Mord an Rohwedder : Der Patriot, der seinen Mut mit dem Leben bezahlte

Die Einschusslöcher in dem Fenster, durch das Detlev Karsten Rohwedder am 1. April 1991 vermutlich von der RAF erschossen wurde. Bild: dpa

Der Himmel über Ost-Berlin war düster bewölkt, als sich Detlev Karsten Rohwedder auf den Weg zur Volkskammer im Palast der Republik machte. Es war der 13. September 1990, nahezu drei Monate waren vergangen, seit die letzte Volkskammer der DDR ihr Treuhandgesetz verabschiedet hatte. Die ostdeutschen Abgeordneten hatten Rohwedder eingeladen, über den Aufbau der Behörde zu berichten, deren Präsidentschaft er am 1. Juli übernommen hatte.

Inge Kloepfer Freie Autorin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

So erwartungsvoll sie auf ihren Plätzen saßen, so unerfreuliche Nachrichten hielt der westdeutsche Stahl-Manager und neue Chef der Treuhandanstalt für sie bereit. Er berichtete von erheblichen Liquiditätsengpässen in den gut 8000 Betrieben mit ihren insgesamt 6 Millionen Arbeitnehmern, die die Treuhand übernommen hatte. Er berichtete auch von einem nur sehr schleppend anlaufenden Privatisierungsgeschäft. Deshalb würde er die im Treuhandgesetz vorgesehenen Privatisierungsschritte wohl nicht in allen Einzelheiten einhalten können, sagte er und verpasste der Hoffnung der Mitglieder des ostdeutschen Parlaments auf eine Ausschüttung üppiger Privatisierungserlöse einen gehörigen Dämpfer. „Erst kommt das Leben und dann die Paragraphen. Ich entschuldige mich vor dem Gesetzgeber für dieses Wort, aber es ist vielleicht nicht ganz falsch.“ Die ostdeutschen Politiker wollten derlei nicht hören. Ihre Empörung ließ nicht lange auf sich warten.