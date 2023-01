Öffentliche Bauprojekte : So einfach ist das mit dem Sparen

Ob die Schaltschränke in einer Kläranlage grau lackiert sind oder blau, dürften viele für einerlei halten, die sich noch nie eingehend mit Schaltschränken beschäftigt haben. Welch ein Irrtum! Karsten Groß, der für die Finanzen von Mörfelden-Walldorf im hessischen Ried zuständige Stadtrat, hat nachgerechnet. Denn er muss derzeit jede Menge Schaltschränke besorgen. Die Stadtwerke von Mörfelden sanieren gerade ihre Kläranlage. Insgesamt handelt es sich auf absehbare Zeit um die mit Abstand größte Einzelinvestition der Kommune. Rund 50 Millionen Euro sind dafür veranschlagt, eine enorme Summe für eine Stadt mit 35.000 Einwohnern. Die Elektroinstallation gehört als Unterkapitel dazu. Mit blauen Schaltschränken, wie sie in den Plänen zunächst vorgesehen waren, würde die Angelegenheit noch teurer.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Rund 70.000 Euro hätte die Sonderlackierung gekostet. Blau passt nicht nur gut zum Wasser, um das es in einer Kläranlage geht. Es ist die Markenfarbe der Stadt. Karsten Groß hat trotzdem nicht lange gebraucht, um zu der Überzeugung zu kommen: Wenn es so viel günstiger ist, tut Standardgrau es auch.

Das war eine von vielen kleinen Entscheidungen, mit denen sich der Kommunalpolitiker gegen ein Phänomen zu stemmen versucht, das in Deutschland fast schon so etwas ist wie ein ungeschriebenes Gesetz: Die Ausgaben für öffentliche Bauprojekte nehmen mit der Zeit immer nur zu und niemals ab. Flughäfen, Konzertsäle oder Krötentunnel kosten am Ende doppelt so viel wie zunächst gedacht oder noch viel mehr.

Die „Bemerkungen“ des Bundesrechnungshofs

Denn irgendetwas wird im Lauf der Bauarbeiten immer komplizierter, aufwendiger, umfangreicher, als es im Parlament, im Stadtrat oder in der Gemeindevertretung ursprünglich vorgestellt wurde. Umwelt- oder Brandschutzauflagen ändern sich. Die Ingenieure entdecken ihre Begeisterung für zusätzliche technische Finessen. Sonderwünsche kommen dazu. Die Abgeordneten nicken das vermeintlich Unvermeidbare ab, das ihnen Minister, Landesfürsten, Oberbürgermeister oder Stadtbauräte dann an Kostensteigerungen vorsetzen. Die Bürger, die mit ihren Steuern dafür bezahlen, werden nach ihrer Meinung selten gefragt.

Der Bund der Steuerzahler sucht jedes Jahr hundert haarsträubende Beispiele für sein „Schwarzbuch“ aus. Die aktuelle Ausgabe enthält kostspielige Schildbürgerstreiche wie einen Gehsteig mit elektrischen Heizmatten in Traunstein, teuren Rollrasen mit „geotextilem Trennelement“ zwischen Straßenbahnschienen in Augsburg, einen zu klein geratenen Straßenkreisel in Egelsbach und ein Fahrradparkhaus ohne taugliche Fahrradrampe in Hamburg.

Wer es nüchterner mag, greift statt zum „Schwarzbuch“ zu den „Bemerkungen“ des Bundesrechnungshofs. Unter diesem vornehm zurückhaltenden Titel hat die Behörde erst im Dezember ihre aktuellen Kritikpunkte an öffentlicher Verschwendung veröffentlicht. Getadelt werden darin unter anderem die ausufernden Verwaltungskosten für die Auszahlung der neuen Grundrente, die allein 200 Millionen Euro im Jahr verschlingen dürften. Getadelt wird die Bundeswehr, die seit bald zwanzig Jahren für viel Geld eine Kommunikationsboje für eine Handvoll U-Boote entwickeln lässt, obwohl die vorgesehene Technik längst überholt ist. Getadelt wird die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, die ursprünglich einen historischen Holzsegler für 46 Millionen Euro zum Museumsschiff umbauen wollte, nach dessen beklagenswerter Havarie aber nicht etwa auf die dafür vorgesehenen Steuermittel verzichtet, sondern diese unbedingt für ein uninteressantes anderes Schiff verbraten will.