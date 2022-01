Schlechter Mobilfunk : Regierung im Funkloch

Sven Michaelsen

22.01.2022 - 21:40

Was für ein schlechter Witz.... Die mit Steuergeldern überteuerte "Funkloch App" funktioniert ja noch nicht mal in wirklichen Funklöchern, denn zum ermitteln & ÜBERMITTELN braucht die App, Achtung Trommelwirbel: Netz Ach ja, auch wenn die App seinerzeit vom Katastrophen/Versager Minister "vorgestellt" wurde hat er diese ja nicht selbst "entwickelt". Denn die aktuelle Qualität der Netzanbindung logged und ermittelt das "Schmartfone" ja permanent selbst. Da muss also nicht erst was "aktiv ermittelt" werden, sondern die bereits vorhandenden Logs "einfach" nur übertragen. Das war die berühmte Deutsche Ministerial und Behörden Bürokratie, sprich unfähige, unmotivierte und ahnungslose, dafür aber überversorgte Beamte. Also die Sorte dessen "Vorsitzender" , also Deutscher Beamtenbund in dieser Zeitung noch neulich tönte, "demnächst fahre dieses Land an die Wand", wenn sich nichts ändere. Der Mann muss es wissen, schließlich ist er bzw. seine "Kollegen" die Ursache dafür. MfG S.M.