In ihrer Mittagspause macht sich Laura Schulte, Mitarbeiterin von Engelke Optik aus Bad Vilbel bei Frankfurt am Main, auf den Weg zu Kunden im Seniorenheim oder in deren eigenen vier Wänden. Sie macht Hausbesuche bei Senioren, die den Weg in ihr Geschäft nicht mehr schaffen. Im Gepäck sind ein Set Testlinsen mitsamt der Messbrille, in deren Rahmen die Testgläser kommen, und ein Laptop. Da­rauf sind vorbereitete Präsentations­folien mit immer kleineren Buchstaben. Das genügt, um alle nötigen Tests mobil durchführen, sogar noch weniger Technik würde laut ihrem Chef Jens Meurer ausreichen: „Man kann einen Sehtest auch im Urwald mit einem Elefanten ma­chen und ein Laken als Leinwand drüberwerfen.“

Seit sechs Jahren bietet der Optiker Hausbesuche an, mittags oder nach La­denschluss. Früher hätten die Krankenkassen mehr Transporte bezahlt, inzwischen sei es für viele, deren Mobilität stark eingeschränkt ist, schwierig, eine neue Brille zu bekommen. Etwa zwei bis zehn Hausbesuche werden von jeder der drei Filialen im Monat gemacht, für die Anfahrt nehmen sie keine Extrage­bühren.