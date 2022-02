Nato-Generalsekretär : Jens Stoltenberg wird Norwegens Notenbankchef

Die Nato muss inmitten der schweren Spannungen mit Russland einen Nachfolger für Generalsekretär Jens Stoltenberg suchen. Stoltenberg wird neuer Chef der norwegischen Zentralbank, wie das norwegische Finanzministerium am Freitag in Oslo mitteilte.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wechselt dieses Jahr auf den Posten des norwegischen Notenbankchefs. Das gab die Regierung in Oslo am Freitag bekannt. Bis der derzeit im Ukraine-Konflikt als Krisenmanager geforderte Nato-Chef das Amt übernehmen kann, soll ab März die Vizechefin der Notenbank, Ida Wolden Bache, die Position kommissarisch ausfüllen. Stoltenberg hat bei früherer Gelegenheit betont, dass er seine Amtszeit bei der Nato bis Ende September ausfüllen will.

Mitte Dezember 2021 machte der 62 Jahre alte Norweger dann die Ambitionen in seinem Heimatland öffentlich. Stoltenberg stand mit 21 anderen Personen auf der offiziellen Bewerberliste, die das norwegische Finanzministerium veröffentlichte. In Norwegen ist er vor seiner Zeit bei der Nato lange Ministerpräsident gewesen. Er sei im November vom Finanzministerium mit der Bitte kontaktiert worden, ob er eine Bewerbung in Betracht ziehen wolle, sagte Stoltenberg seinerzeit in einer Erklärung. Es handele sich um einen Job, für den er sehr motiviert sei.

Stoltenberg betonte noch im Dezember, er habe dem Ministerium klargemacht, dass er den Posten erst am 1. Oktober 2022 nach Ablauf seiner Nato-Zeit antreten könnte. Er war seit 2014 im Amt, sein aktuelles Mandat wurde im März 2019 bestätigt. Eine weitere Verlängerung galt als eher unwahrscheinlich.