Waffenkonzern : Kriselndes Heckler&Koch steht vor Eignerwechsel

Aktualisiert am

Der kriselnde Waffenhersteller und Lieferant der Bundeswehr könnte an einen ausländischen Käufer gehen. Das sorgt für Unbehagen, einige fürchten sich besonders vor einem möglichen Verkauf an Nicht-EU-Staaten.

Wichtiger Arbeitgeber in der Region: Heckler & Koch beschäftigt das Gros der Mitarbeiter im schwäbischen Oberndorf. Bild: Getty

Der stark verschuldete Waffenhersteller Heckler&Koch, der mit dem Sturmgewehr G36 ein wichtiger Lieferant der Bundeswehr ist, steht überraschend zum Verkauf. Das im baden-württembergischen Oberndorf ansässige Unternehmen mit 900 Mitarbeitern habe Kenntnis von einem entsprechenden Antrag an das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin, heißt es in einer Mitteilung.

„Die Antragstellerin ist heute bereits an unserem Unternehmen beteiligt, so dass nach unseren Erkenntnissen keine Änderung der strategischen Ausrichtung zu erwarten ist“, heißt es darin. Wer dahintersteckt, ist völlig offen. Auf Nachfrage wollte sich ein Unternehmenssprecher am Wochenende nicht dazu äußern.