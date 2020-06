Familienzoff im Fleischkonzern : Robert Tönnies: Onkel Clemens sollte gehen

Neffe und Onkel teilen sich die Anteile an Deutschlands größtem Fleischkonzern. Der Corona-Ausbruch im Fleischbetrieb spitzt den jahrelangen Zwist zwischen den beiden zu. In einem Brief wird Robert Tönnies nun deutlich. Es dürfte schmutzig werden.

Der Onkel muss weg. Davon ist Robert Tönnies überzeugt. Durch die hundertfachen Corona-Fälle im Fleischbetrieb von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sei für das Unternehmen ein großer Reputationsschaden entstanden. „Aufgrund dieses unverantwortlichen Handelns und der Gefährdung des Unternehmens und der Bevölkerung fordere ich die Geschäftsleitung und die verantwortlichen Beiratsmitglieder auf, die notwendigen Konsequenzen aus Ihrem Tun zu ziehen und geschlossen von Ihren Ämtern zurückzutreten“, schreibt Robert Tönnies in einem Brief an das Unternehmen, an dem ihm selbst die Hälfte gehört.

Damit greift der Sohn des Unternehmensgründers Bernd Tönnies direkt seinen Onkel an, Clemens Tönnies, 64 Jahre alt, und geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Fleischkonzerns, dem mit einem Umsatz von mehr als 7 Milliarden Euro mit Abstand größten Schlachtkonzern in Deutschland. Im Beirat des Unternehmens, den Neffe Robert ebenfalls gern abgesetzt sähe, sitzt unter anderem der frühere Siemens-Vorstand Siegfried Russwurm. Die Tönnies-Gruppe hat am Donnerstag nicht auf eine Anfrage zu dem Brief reagiert.

Die neuerlichen Vorfälle im Werk Rheda, in dem mehr bei 1106 Tests bislang 730 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurden und nun mehr als 7000 Menschen unter Quarantäne stehen sowie Schulen und Kitas geschlossen bleiben, sind für Robert Tönnies frische Munition. Er fordere schon länger eine Abschaffung der Werkverträge, nur werde auf ihn nicht gehört, beklagt Tönnies in dem Brief.

„Unzumutbare Wohnverhältnisse“ durch Werkverträge

„Dass gerade in Schlachtbetrieben die Infektionszahlen weit überdurchschnittlich hoch sind, ist ganz sicher auch dem System der Werkverträge geschuldet“, es zwinge Arbeiter in „unzumutbare Wohnverhältnisse“, die mit einem hohen Ansteckungsrisiko verbunden seien und nur wenig Schutzmöglichkeiten böten, wenn eine Infektion auftrete. „Dass sich aus dem überholten System der Werkverträge aufgrund seiner Struktur und seiner fehlenden gesellschaftlichen Akzeptanz unberechenbare Risiken ergeben, wurde immer wieder bestritten“, schreibt Tönnies.

In großen deutschen Familienunternehmen gibt es immer wieder Streit, denn es geht um das Erbe und den Familiennamen. Doch wenn es bei den Familien Albrecht, Oetker oder Tengelmann kracht, versuchen die Beteiligten in der Regel, das lautlos zu lösen. In der Familie Tönnies ist das seit Jahrzehnten anders. Deshalb bedeutet auch die lautstarke Forderung des 50-Prozent-Eigners von Tönnies nicht automatisch, dass sie gehört wird.

Nicht nur Clemens Tönnies, der das Unternehmen seit 26 Jahren lenkt, gehört zu den wohlhabendsten Deutschen, auch sein Neffe steht in der Rangliste der Reichen weit oben. Was ihm fehlt, ist hingegen der Einfluss im Unternehmen, das auch seinen Namen trägt. Alles hat damit angefangen, dass Robert und sein Bruder ihrem Onkel einst jeweils 5 Prozent der Anteile überlassen haben, die sie nach dem Tod ihres Vaters Bernd erhalten hatten. Robert bekam später die Anteile seines Bruders, was zum Patt im Unternehmensbesitz führte: Wo zwei Streithähne jeweils die Hälfte haben, bewegt sich wenig.

Mehr zum Thema 1/

In unzähligen Prozessen vor vielen Gerichten sind sich die Familienmitglieder begegnet, sie haben sich nicht nur über Anwälte mitunter übel beschimpft. Robert Tönnies‘ Chipkarte wurde deaktiviert, selbst seine E-Mails gelangten nicht mehr ins Unternehmen. Der mit einer Pressekonferenz groß angekündigte Fleischer-Frieden aus dem Jahr 2017, bei dem Robert sogar einen Schlachter-Kittel wieder zurückbekam, sollte nicht lange halten. Derzeit läuft eine Schiedsklage mit einem Streitwert von 600 Millionen Euro.

Robert Tönnies nimmt den wieder aufgeflammten Streit in der Familie zum Anlass dafür, einen Verkauf des Unternehmens zu fordern. Das stehe so in einer Klausel im Einigungsvertrag von 2017 – wenn es Streit gibt, wird der Konzern zerteilt. Clemens Tönnies ist da anderer Meinung – sein „Lebenswerk“, wie er es selbst bezeichnet, soll ihm keiner nehmen, schon gar nicht der Neffe. Clemens Tönnies schmiss einen Geschäftsführer raus, den Robert eingesetzt hatte als Vertreter, auch das landete vor Gericht. Auch wenn die Entscheidung des Tönnies-Beirats durch das Gericht bestätigt wurde, musste das Unternehmen dem entlassenen Geschäftsführer noch Geld nachzahlen.

Neffe Robert polterte derweil gegen ein geplantes Joint-Venture von Tönnies in China, bislang ohne Erfolg. Nebenbei versucht sich der Fleischererbe als Elektroauto-Unternehmer, er ist investiert in ein Projekt namens Elektrokäfer, das die alten Modelle mit neuen Motoren ausstattet. Außerdem hat er schon 2016 mit Electrify ein Unternehmen in Bielefeld gegründet, das Elektroautos vermietet. Sonst hält sich Robert Tönnies in der Öffentlichkeit recht bedeckt. Die nun gestiegene Aufmerksamkeit durch die Corona-Fälle könnte dem 41 Jahre alten Robert nun Aufschwung geben. Ein Dorn im Auge ist dem Neffen auch eine Kreditlinie des Unternehmens über 25 Millionen Euro an den Fußballverein Schalke 04. Clemens Tönnies ist dort seit 2001 Aufsichtsratsvorsitzender.