Debatte um neues Gesetz : Altmaiers Kassenbon

In der Energiepolitik war Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zuletzt in Bedrängnis geraten. Vertreter der Wirtschaft und auch des Koalitionspartners SPD hatten ihn wegen großzügiger Abstandsregeln beim Neubau von Windkraftanlagen zur nächsten Siedlung kritisiert. Jetzt dreht Altmaier den Spieß um. Mit gleich zwei Vorstößen sucht er die Nähe zur Wirtschaft und geht auf Abstand zum Koalitionspartner: Es geht um Kassenbons und Fachkräfte. Das sind zwei Themen, die gerade im Mittelstand ein großes Thema sind und für die auch SPD-Minister zuständig sind.

Vor drei Jahren hatte das Parlament ein Gesetz verabschiedet, nach dem bei jedem Kauf ein Kassenbon erstellt werden muss. So soll Steuerbetrug bekämpft werden. Drei Wochen bevor das Gesetz zum 1. Januar 2020 in Kraft tritt, stellt sich Altmaier nun quer. Sein Haus hatte schon in der vorigen Woche der F.A.Z. gesagt, er wolle die Bonpflicht aus Umwelt- und Bürokratiegründen wieder aus dem Gesetz streichen lassen. Das hat er Finanzminister Olaf Scholz (SPD), der beim „Kassengesetz“ federführend ist, jetzt auch schriftlich gegeben. Die Vorschrift, bei jedem Kauf in Geschäften oder Cafés einen Beleg auszugeben, führe „zu einem erheblichen Mehraufwand an Bürokratie“, schrieb Altmaier dem Kollegen. Darin wies er auch auf die Umweltbelastung hin. Die häufig auf Thermopapier gedruckten Bons würden zu Milliarden „direkt im Müll landen“. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung über den Brief berichtet.

Deutschland attraktiver machen

Altmaier reagierte damit auf die Kritik von Verbänden wie die des Einzelhandels, der Bäcker oder der Fleischer. Denn wegen des Gesetzes müssten viele Händler ihre Kassen umrüsten – zu Kosten von mehrere hundert Euro je Kasse. Derzeit gilt eine Umstellungsfrist bis September 2020. Der Wirtschaftsminister argumentiert, dass der Gesetzentwurf von dem damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) von 2016 eine Belegpflicht nur auf Kundenwunsch vorgesehen habe. Das Parlament habe die Regel zu einer „allgemeinen Ausgabepflicht ausgeweitet“. Er hoffe nun auf eine kurzfristige einvernehmliche Lösung im Sinne der Betriebe und der Umwelt.

Das Finanzministerium hatte allerdings erst unlängst die Möglichkeit bekräftigt, dass der Kunde anstelle eines Papierbons einen elektronischen Beleg bekommen könne. Die SPD und die Deutsche Steuer-Gewerkschaft kritisierten Altmaier. „Wir in den Finanzämtern müssen die Vorschriften durchsetzen, es ist überhaupt nicht förderlich, wenn der Wirtschaftsminister uns in den Rücken fällt“, sagte ihr Bundesvorsitzender Thomas Eigenthaler der Nachrichtenagentur dpa. Vertreter von FDP und AfD stellten sich hingegen hinter Altmaier.

Der will nebenbei Deutschland für ausländische Fachkräfte attraktiver machen. Mittel zum Zweck sollen beschleunigte Visa-Verfahren und eine Anwerbe-Offensive sein. Das steht in der Absichtserklärung für den Fachkräftegipfel am Montag im Bundeskanzleramt, aus dem das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitierte. An dem Treffen nehmen neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auch Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaften teil.