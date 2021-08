„Dafür muss jemand zahlen“ : Familienunternehmer zittern vor der Bundestagswahl

Herr Rödl, im April ergab eine Umfrage, dass Familienunternehmer in der Steuer- und Abgabenpolitik die größte Bedrohung für ihr Vermögen sehen. Ist diese Furcht berechtigt?

Ja, auch viele unserer Mandanten empfinden es als bedrohlich, was sich steuerpolitisch in den Programmen der Parteien zur Bundestagswahl zusammenbraut. Selbst wenn vieles noch nicht konkret ist, schwebt etwa die Idee zur Wiederbelebung der Vermögensteuer wie ein Damoklesschwert über den Unternehmerfamilien. Auch eine Verschärfung der Erbschaftsteuer wird diskutiert, zudem drängt die Industrieländerorganisation OECD die kommende Bundesregierung zu einer Erhöhung der Erbschaftsteuer. Wegen der Corona-Pandemie hat Deutschland so hohe Staatsschulden aufgenommen wie noch nie, und auch für das aktuelle Jahr sind rekordhohe neue Schulden im Umfang von 240 Milliarden Euro geplant. Dafür muss jemand zahlen.