Biergärten öffnen wieder : Wie geht es weiter am Nockherberg?

Leere Tische: So sieht der Biergarten am Nockherberg seit einigen Wochen aus. Montag soll sich das ändern. Bild: EPA

„Der Aufwand ist Wahnsinn“, sagt Christian Schottenhamel. Der in München und auch über die bayerischen Landesgrenzen hinaus bekannte Gastwirt dürfte für die meisten Biergartenbetreiber Bayerns sprechen. Vier Tage hat er Zeit, sich auf die Wiedereröffnung seiner Biergärten am Nockherberg und im Gutshof Menterschwaige an der Isar vorzubereiten. Am Mittwoch beschloss die Landesregierung, die Biergärten am Montag wieder zu öffnen. Ob es Biergartenwetter gibt? Der Wetterbericht verspricht 20 Grad, aber bedeckten Himmel, wenigstens kein Regen. Ein Ansturm der Münchner, die wie alle Deutschen so lange trotz schönstem Wetter unter Biergarten-Entzug standen, ist nicht ausgeschlossen.

Jeweils zwei Eingänge wird es am Nockherberg und in der Menterschwaige geben, um einen kontrollierten Zutritt zu garantieren. In der „Hygienehütte“ gibt es Mundschutz, Desinfektionsmittel und Latex-Handschuhe; vor allem ist sie aber der Empfang: Mitarbeiter registrieren Namen der Gäste, Telefonnummer und Zeit des Besuchs. Dann führen sie sie zu den Tischen. Eine „Verkehrsführung“ wird erarbeitet, um die Ströme der Gäste und die notwendige Abstandsregel von 1,50 Meter beim Abholen von Getränken und Essen sicherzustellen.

Das Essen, ob Salate oder Obadzda, muss so weit wie möglich verpackt, das Besteck in Plastikfolie verschweißt werden. Der größere Aufwand lässt die – ebenfalls eingeschweißte und damit leicht zu reinigende – Speisekarte kürzer als sonst ausfallen. Mitarbeiter postieren sich in Selbstbedienungsbereichen sowie vor den Toiletten und achten auf Abstandsgebot und Hygiene. Wenigstens müssen nicht zwangsläufig Tischdecken die Biertische bedecken. Wohl aber müssen sie nach jedem Gastwechsel gereinigt werden.

Christian Schottenhamel, 57 Jahre, nimmt es mit Gelassenheit und viel Routine. Hoffnung und leichter Optimismus keimt auf, da er endlich wieder anfangen kann. Zudem gibt es nun Klarheit über die vergleichsweise weit und pragmatisch gefassten Auflagen. Das dürfte dabei helfen, nicht gleich wieder jegliches gelockerte Treiben einzuschnüren. Schottenhamel bekommt damit wie alle Gastronomen die Chance, den Schaden etwas zu begrenzen, den er erlitten hat und noch erleiden wird. Die abgesagte Wiesn ist für ihn ein schwerer Schlag, nicht nur weil sie den Festzeltbetreiber einen großen Teil seines Jahresumsatzes kostet. Zudem fällt auch eine alte Tradition aus: In Schottenhamels Festhalle, dem ältesten Festzelt auf dem Oktoberfest, sticht um Punkt 12 Uhr am Eröffnungstag der Münchner Oberbürgermeister traditionell das erste Fass an. „O’zapft is“, heißt es dann vor 10.000 Gästen. Normalerweise.

Der Wirt hofft, dass er dieses Jahr noch 30 bis 40 Prozent seines Jahresumsatzes retten kann. Er erwartet, dass er in seinen Biergärten zunächst 60 Prozent weniger Gäste weniger haben wird. Wenn die Innenbereiche wieder eröffnen, könnten es vielleicht „nur“ 50 Prozent weniger werden. Der Nockherberg mit insgesamt 4500 Plätzen, davon 2000 im Biergarten, und die Menterschwaige mit ebenfalls 2000 Plätzen draußen gehören zu den Großen in der Landeshauptstadt.

Sicherlich helfe, dass die Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf 7 Prozent gesenkt werde, sagt Schottenhamel. Das beginne aber erst am 1. Juli und gelte nur für Speisen. Deshalb wird er den Preis für eine Maß Bier (ein Liter) von 8,30 auf 9,30 Euro erhöhen. Eintritt nimmt er aber nicht – in München wurde gerüchteweise kolportiert, ein Biergartenwirt wolle zwei Euro für den Zutritt verlangen.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern kommen die Bayern mit den Auflagen noch glimpflich davon, die mit Staatskanzlei, Wirtschafts- und Gesundheitsministerium, mit dem Gastronomie-Branchenverband Dehoga sowie den Berufsgenossenschaften erarbeitet worden sind. „Zumindest folgt das Konzept dem Leitmotiv ’So wenig wie möglich, so viel wie nötig’“, sagt Angela Inselkammer, Präsidentin der Dehoga-Bayern und selbst Wirtin mit einem Biergarten in Aying.

Hauptregel ist das Abstandsgebot von 1,50 Metern. Eine strenge Reservierungspflicht gibt es nicht, Spontanbesuche sind also möglich. Wichtig für Thomas Geppert, Dehoga-Bayern-Landesgeschäftsführer: „Viele Städte und Kommunen haben die Freischankflächen deutlich erweitert, ohne dafür zusätzliche Gebühren zu nehmen.“ Das können selbst Parkplätze sein, um so mehr Betreibern Gelegenheit für die Aufnahme von Geschäften zu bieten und auch für mehr Gäste Platz zu schaffen.

Nach dem bayerischen Stufenplan öffnen am Montag die Außenbereich bis 20 Uhr, ab dem 25. Mai die Speiselokale bis 22 Uhr, am 30. Mai schließlich auch die Hotellerie aufmachen. An dem Umstand, dass Bars, Clubs, Diskotheken und Festzelte geschlossen bleiben, ändert sich aber bis auf Weiteres nichts. Für sie gibt es bislang keine Regelung.

Bei aller Abgeklärtheit liegt für Christian Schottenhamel der Wahnsinn in den Vorbereitungen auch darin begründet, dass trotz lockerer Auflagen die Vorschriften doch anstrengend sein können. Jeder Betrieb muss ein Lüftungskonzept in den Innenräumen haben. Zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches sei die Lüftungsfrequenz abhängig von der Raumgröße und Nutzung zu berücksichtigen, heißt es. Das ist auch nachzuweisen. Bei Vorschriften wie diesen ahnt man, wie Schottenhamel gedanklich den Kopf schüttelt.