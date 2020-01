Was ist da los? : Gestörter Frieden im Silicon Valley

Google ist eigentlich nicht als „feindseliger Arbeitsplatz“ bekannt. Genau so hat aber eine Gruppe von Mitarbeitern den amerikanischen Internetgiganten kürzlich genannt. Das mag erstaunen, schließlich hat der Konzern einen Ruf als begehrter und mustergültiger Arbeitgeber. Google zählt zu den Pionieren darin, seiner Belegschaft ein paradiesisches Arbeitsumfeld mit allen erdenklichen Annehmlichkeiten zu bieten, von kostenlosen Gourmetkantinen über Krankenversicherungen und Wellness-Angebote bis zu großzügigen Elternzeiten. Viele andere Technologieunternehmen nahmen sich das zum Vorbild und verwöhnen ihre Mitarbeiter seither mit ähnlichen Leistungen.

Doch in jüngster Zeit muss sich Google regelmäßig mit innerbetrieblichen Revolten auseinandersetzen. Vor etwas mehr als einem Jahr streikten Tausende von Beschäftigten in Büros auf der ganzen Welt. Die Gruppe mit dem Namen „Google Walkout for Change“, die diesen Ausstand organisiert hat, ist bis heute aktiv. Sie prangert nicht nur vermeintliche Missstände an, sondern wirft Google auch vor, den Widerstand im Keim ersticken zu wollen. Der Konzern hat in den vergangenen Wochen fünf Mitarbeiter entlassen, die sich als Aktivisten hervorgetan haben. Die Gruppe hat das als „Vergeltung“ gewertet.

Google ist kein Einzelfall. In immer mehr Unternehmen in der kalifornischen Technologieoase Silicon Valley tun sich Mitarbeiter zusammen, um sich bei ihrem Arbeitgeber in geballter Form Gehör zu verschaffen. Das nimmt verschiedene Formen an. Bisweilen sind es einzelne Aktionen, etwa als mehrere hundert Mitarbeiter des sozialen Netzwerks Facebook unlängst in einem Brief an den Vorstandsvorsitzenden Mark Zuckerberg ihren Unmut darüber bekundeten, dass das Unternehmen politische Anzeigen auf seiner Plattform erlaubt, auch wenn sie Lügen enthalten. Zunehmend bilden Mitarbeiter eigene Organisationen. Auch Beschäftigte des angeschlagenen Bürovermittlers Wework begehren auf und haben kürzlich eine „Weworkers Coalition“ ins Leben gerufen.

Ein Kampf gegen die eigenen Mitarbeiter

Die innerbetriebliche Mobilisierung kann sogar die Form einer Gewerkschaft annehmen. Mitarbeiter der Finanzierungsplattform Kickstarter haben vor einigen Monaten eine Gewerkschaft gegründet, auch wenn diese vom Management bislang nicht akzeptiert wird. Sollten sie sich durchsetzen, etablierten sie eine der ersten Gewerkschaften in einem bekannten amerikanischen Technologieunternehmen. Bei Google flammte der Widerstand aus der Belegschaft aus unterschiedlichen Gründen auf. Auslöser für den ersten Streik im November 2018 war der Umgang des Unternehmens mit sexueller Belästigung.

Der Protest gründete in einem Medienbericht, wonach der frühere Topmanager Andy Rubin, der als maßgeblicher Erfinder des Smartphone-Betriebssystems Android gilt, das Unternehmen mit einem üppigen Abfindungspaket verlassen durfte – obwohl sein Weggang mit dem Vorwurf zu tun hatte, er habe eine Kollegin zum Oralsex gezwungen. Andere Initiativen richteten sich gegen die Zusammenarbeit des Unternehmens mit der amerikanischen Regierung an bestimmten Projekten oder gegen seine zwischenzeitlichen Pläne, wieder eine zensierte Suchmaschine in China anzubieten.