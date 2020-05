Mit Mundschutz und Plexiglas : Wie sich Seniorenheime auf die Öffnung vorbereitet

Aktualisiert am

Nach fast zwei Monaten Shutdown machen die Seniorenheime im Land wieder auf. Unser Autor hat Bewohner in Essen besucht. Sie sind erstaunlich guter Dinge – und die Pfleger dankbar für ihren krisensicheren Job.

Die Hausleiterin Maria Schraa hält ein Brett mit Mundschutzmasken in den Händen. Bild: dpa

Das Seniorenheim „St. Bonifatius“ in der Essener Innenstadt hat sich eingeigelt. Seit dem 13. März war das Malteserstift für Besucher geschlossen, nur in seltenen Ausnahmefällen und nach vorheriger Erlaubnis war es möglich, Angehörige zu sehen. Nicht nur die Heimleitung hatte große Angst, dass das Corona-Virus in die Einrichtung kommt. Ist es erst einmal drin, das zeigen viele Berichte, bringt es nicht wenigen der meist älteren und geschwächten Bewohner den Tod.

Christoph Schäfer Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und Finanzen Online. F.A.Z.



Heimleiterin Maria Schraa hätte ihre Einrichtung deshalb gerne noch länger geschlossen, doch die Politik gibt einen schnelleren Takt vor. In Nordrhein-Westfalen sind seit diesem Muttertag wieder Besuche möglich, auch in anderen Bundesländern werden die Heime dieser Tage wieder aufgemacht.