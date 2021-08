Reisen im Ausland : Der gelbe Impfpass reicht nicht

Aktualisiert am

Wer sich auf den Papier-Impfpass verlässt, kann schnell böse Überraschungen erleben. Das zeigt sich etwa in Frankreich. Besser ist es, mehrgleisig zu fahren.

Die Zurückweisung ist deutlich. „Sie brauchen den pass sanitaire“, sagt die französische Kellnerin und zückt ihr elektronisches Gerät zum Scannen. Deutsche Reisende mit negativem Corona-Test, Genesenennachweis oder digitalem Impfzertifikat aus der Apotheke haben da keine Probleme. Auch die CovPass-App auf dem Smartphone wird akzeptiert.

Doch mit dem traditionellen gelben Impfpass steht man als Deutscher in Frankreich, wo seit Anfang dieser Woche auch in Restaurants und Fernzügen ein elektronischer Gesundheitspass mit QR-Code vorgezeigt werden muss, vielerorts auf verlorenem Posten. Ähnlich die Erfahrung in Italien, berichten Urlauber: Wer dort nur mit gelbem Pass unterwegs ist, hat es mitunter schwer.