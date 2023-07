Endlich herrscht Klarheit, was Finanzminister Lindner anpacken will. Er greift zu verschiedenen Instrumenten – und möchte Milliarden mobilisieren.

Investition in die Zukunft? Vor der Kulisse Frankfurts sind Kollektoren für Solarenergie auf dem Dach einer Cargo-Halle am Flughafen installiert Bild: dpa

Lange hat Finanzminister Christian Lindner (FDP) nur in Andeutungen gesprochen, wenn es um seine Steuerpläne ging. Nachdem sein Haushaltsentwurf endlich durch das Kabinett ist, wagt er es, seine Pläne in die Ressortabstimmung zu geben. Damit herrscht endlich Klarheit, was der FDP-Politiker anpacken will. Seine Instrumente heißen: neue Investitionsprämie, üppigere Forschungsförderung, großzügigere Verlustverrechnung.

Zudem will der Minister Personen­gesellschaften mehr Wahl­möglichkeiten geben, damit sie nicht länger härter als Kapitalgesellschaften besteuert werden. Alle Unternehmen sollen kleinere Anschaffungen schneller abschreiben können, mehr als bisher sogar sofort, sodass sie das eingesetzte Geld mithilfe des Fiskus schneller wieder einspielen würden.