Energieversorgung : Mission Gassicherheit: Habeck reist nach Doha

Eine Gasanlage in der Nähe von Doha in Qatar Bild: dpa

Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine arbeiten die Reisestellen der Bundesregierung auf Hochtouren. Nicht nur Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sind als Krisendiplomaten unterwegs. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist durch die Welt, um Deutschland möglichst schnell unabhängig von russischen Energieimporten zu machen.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

In Amerika und Norwegen war er schon, an diesem Samstag bricht er mit einer Wirtschaftsdelegation nach Qatar und in die Vereinigten Arabischen Emirate auf. Es geht vor allem um Flüssiggas (LNG), aber auch um umweltfreundlich hergestellten Wasserstoff.

Gas von den arabischen Scheichs statt von Russlands Präsident Wladimir Putin? In Berlin ist man sich bewusst, dass eine Reise wie diese Fragen aufwirft. Seit Qatar den Zuschlag für die Fußballweltmeisterschaft in diesem Jahr bekommen hat, steht der Umgang des Landes mit Arbeitsmi­granten im Fokus. Menschenrechtsorga­nisationen halten die von der Regierung angestoßenen Reformen für nicht ausreichend.

Werte sollen eine wichtigere Rolle in der Politik spielen

Zugleich haben in Deutschland vor allem die Grünen immer betont, dass in der Außen-, aber auch in der Wirtschaftspolitik Werte eine wichtigere Rolle spielen sollten. Doch der Krieg in der Ukraine verschiebt auch hier die Prioritäten. Bislang bezieht Deutschland 55 Prozent seiner Gasimporte und ein Drittel der Öllieferungen aus Russland. Diese Zahlen sollen jetzt zügig gegen null gehen. Und Qatar als zweitgrößter Exporteur von Flüssiggas auf der Welt (siehe Grafik) kann dabei helfen.

Franziska Brantner (Grüne), parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, verteidigt die­ses Vorgehen. „Deutschland ist bei Energie abhängig von Russland, bei nicht-energetischen Rohstoffen und Exporten abhängig von China. Das ist nicht nachhaltig“, kritisiert sie. Es bedürfe einer stärkeren Diversifizierung in den Handelsbe­ziehungen.

„Wir werden deswegen aber bei Menschenrechtsstandards und Klimaschutz nicht nachlassen.“ Das Ministerium teilte vor Habecks Abflug mit, auf der Reise werde es neben den Wirtschaftsbeziehungen auch um den „Austausch zu gesellschaftlichen Werten“ gehen.

Das Emirat dämpft die Erwartungen

Qatar drängt sich wegen seiner hohen Gasreserven als Ersatzlieferant zu Russland auf. Allerdings hat die qatarische Führung wiederholt – und in klaren Worten – versucht, die Erwartungen des Westens zu dämpfen. „Die meisten LNG-Lieferungen sind an langfristige Verträge und eindeutige Bestimmungsorte gebunden. Es ist also fast unmöglich, diese Menge so schnell zu ersetzen“, hatte Energiestaatsminister Saad al-Kaabi schon zwei Tage vor dem Überfall auf die Ukraine erklärt.

Die skeptischen Töne aus Doha decken sich mit der Einschätzung von Branchenbeobachtern. Nach einem Bericht der Analysten von S&P Global sind etwa 80 Prozent der Gaslieferungen durch langfristige Verträge, hauptsächlich mit asiatischen Kunden, gebunden. Laut Schätzungen aus der qatarischen Presse macht das kurzfristig für eine Umleitung verfügbare Gas nur etwa 13 Prozent der europäischen und britischen Importe aus Russland aus.