Aktualisiert am

Finanzminister Christian Lindner (FDP) holt zum steuerpolitischen Rundumschlag aus. Er treibt nicht nur die Gesetzgebung für die international verabredete Mindeststeuer von 15 Prozent voran, sondern stellt seine Pläne zur Förderung des Wachstum in der Bundesregierung zur Diskussion. Zentrales Element ist da eine neue Prämie für Investitionen in den Klimaschutz.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Die globale Mindestbesteuerung wird sich erstmals 2026 positiv für den deutschen Fiskus auswirken. Nach dem Referentenentwurf werden die Finanzämter damit im ersten Jahr 1 Milliarde Euro zusätzlich einnehmen. In der Folge sinkt der Effekt aus der Neuregelung. Dauerhaft rechnen die Fachleute in Lindners Ministerium nur noch mit einem Plus von 200 Millionen Euro im Jahr, das jeweils zur Hälfte Bund und Länder zufließen würde.

Die globale Mindeststeuer ist ein Teil der Neuordnung des internationalen Steuerrechts, auf die sich rund 140 Länder im Grundsatz verständigt haben. Sie soll für Unternehmen mit Umsätzen von mehr als 750 Millionen Euro gelten. Nach Schätzungen der Industrieländerorganisation OECD erhöht allein diese „Säule“ das Steueraufkommen in der Welt um schätzungsweise 200 Milliarden Euro. Für Deutschland hat das Ifo-Institut einmal die zu erwartende Größenordnung mit bis zu 7 Milliarden Euro umrissen – unter der Voraussetzung, dass die Niedrigststeuerländer ihre Sätze nicht anpassen. Andernfalls kämen für den hiesigen Fiskus gerade einmal 2 Milliarden Euro heraus. Nun sagt das Ministerium noch weniger vorher.

Von der Mindeststeuer sind nach dem Gesetzentwurf Unternehmensgruppen betroffen, welche die Umsatzgrenze von 750 Millionen Euro in mindestens zwei der vier vorangegangen Geschäftsjahre erreichen. Erfasst würden sowohl international als auch national tätige Unternehmensgruppen. Für die Unternehmensgruppen mit untergeordneter internationaler Tätigkeit sei allerdings eine fünfjährige Steuerbefreiung vorgesehen, heißt es.

Mehr zum Thema 1/

Lindner will zugleich die Hinzurechnungsbesteuerung entschärfen. Im Außensteuerrecht soll die Niedrigsteuergrenze von 25 Prozent auf 15 Prozent sinken, um einen Gleichlauf mit der Mindestbesteuerung zu erreichen. Auch bei der Gewerbesteuerpflicht plant er eine Anpassung. Das alles führt dazu, dass sein 286 Seiten dicker Gesetzentwurf zur Mindeststeuer letztlich sogar einen minimalen Steuerausfall von 115 Millionen Euro im Jahr prognostiziert.

Finanziell wesentlich wichtiger ist Lindners Plan für ein Wachstumschancengesetz, zu dem er die Ressortabstimmung eingeleitet hat. Hier beziffert das Finanzministerium die jährliche Entlastungswirkung nach F.A.Z.-Informationen auf „rund 6 Milliarden Euro“. Neben der neuen Investitionsprämie findet man dort unter anderem eine üppigere Forschungsförderung und eine großzügigere Verlustverrechnung.