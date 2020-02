Steuern, Mietendeckel und Co. : Lasst die Preise in Ruhe!

Mit den Preisen auf dem freien Markt ist man selten zufrieden – so viel ist wahr. Freie Preisbildung hat in Deutschland in den vergangenen Jahren an Beliebtheit verloren – so viel ist ebenfalls wahr. Der Staat soll am besten direkt in die Preise eingreifen – solche Sätze sind neu in Deutschland, aber derartige Positionen gewinnt an Beliebtheit. Den Berliner Mietendeckel finden zum Beispiel sieben von zehn Deutschen gut, wie das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap für die ARD errechnet hat.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.





Bis hierhin ist die öffentliche Meinung noch schnell erklärt: Deutschland ist das Land der Mieter, die sich kurzfristig um ihren eigenen Geldbeutel sorgen. Doch während die Miete nicht zu teuer sein darf, sollen die Lebensmittel bitteschön nicht zu billig sein. Dabei sind sie in Deutschland zwei Prozent teurer als im EU-Durchschnitt. Ebenso gilt: Die Deutschen geben zwar nur elf Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel aus, aber immer noch mehr als die Leute in anderen reichen Staaten wie der Schweiz und Großbritannien. Trotzdem lautet die Forderung der vergangenen Woche: Lebensmittelpreise hoch! Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hatte das vor vier Wochen in der F.A.S. noch recht sanft formuliert, als sie sagte: „Tierwohl kostet Geld, das kann nicht die Bauernfamilie allein stemmen.“ Die Grünen werden inzwischen härter: Ihr Vorsitzender Robert Habeck will Mindestpreise für Lebensmittel.

Warum kommen Preismanipulationen in Mode?

Mit Wohnungen und Lebensmitteln sind die Preisregulierungs-Phantasien in der politischen Debatte allerdings noch längst nicht am Ende: Fliegen gilt als zu billig, die Bahn als zu teuer, das Umweltbundesamt möchte die Kosten für große Autos anheben, und Feministinnen haben eine Preissenkungs-Initiative für Tampons durchgesetzt, indem sie eine Mehrwertsteuersenkung durchsetzten – in der Hoffnung, dass anschließend auch die Preise sinken.

Vergessen ist, dass Friedrich August von Hayek einst zeigte, dass eine freie Preisbildung die Informationen aller Beteiligten auf einem Markt bündelt und so oft zu besseren Verteilungen führt. In den Hintergrund rückt, dass niedrige Preise gerade den ärmsten der Gesellschaft helfen. Immer stärker wird dagegen der Impuls, dass der Staat sich Meinungen über Preise bildet und die Preise dann auf die eine oder andere Weise in diese Richtung drückt.

Da gibt es zuerst mal die politisch-praktischen Motive, die schon immer galten, und die der Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomik, Justus Haucap, betont: Mit Preiseingriffen können Politiker vielen Leuten etwas Gutes tun, und es kostet sie nichts, sie müssen in ihrem Haushalt nichts umschichten.“ Und dann gibt es einen Sinneswandel in der Öffentlichkeit, der sich in den vergangenen Jahren zugetragen hat. „Das ist ein Kollateralschaden der Hochkonjunktur, man kann sich gerade vieles leisten, das man sonst nicht wagen würde“, sagt Haucap.