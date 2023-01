Fachkräftemangel : Millionen Deutsche bleiben dem Arbeitsmarkt fern

Der deutschen Wirtschaft fehlen Fachkräfte und Arbeitskräfte im allgemeinen. Schon jetzt behindert dieser Mangel jedes zweite Unternehmen, hat die Förderbank KfW kürzlich berichtet und gewarnt, dass Deutschland auf eine Ära abnehmenden Wohlstandes zusteuere, falls sich an diesem Zustand nichts ändere. Während Zuwanderung als ein Schlüssel für eine Linderung des Problems gilt, lenken am Freitag veröffentlichte Daten den Blick darauf, dass Millionen Deutsche grundsätzlich arbeiten wollen, dem Arbeitsmarkt aus verschiedenenden Gründen aber nicht zur Verfügung stehen – und diese Zahl wächst. Im Jahr 2021 gehörten 3,1 Millionen Menschen zu der sogenannten Stillen Reserve, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Die Zahl ist zwar wegen methodischer Veränderungen in den Statistiken nicht exakt vergleichbar, doch offenbar gab es einen deutlichen Anstieg: Für 2019 bezifferten die Statistiker die Stille Reserve auf lediglich 2,2 Millionen Menschen.

Eine Erklärung für einen Teil des Zuwachses ist die Corona-Pandemie, heißt es aus dem Bundesamt. Menschen, die in der Krise ihre Arbeit verloren oder gekündigt haben, hätten womöglich nicht direkt wieder die Suche nach einem neuen Job aufgenommen. Staatliche Transferleistungen und viele weitere harte und weichere Faktoren können dabei eine Rolle spielen.

Nicht zu verwechseln sind die Menschen in der Stillen Reserve mit den etwa 2,5 Millionen Arbeitslosen in Deutschland, die aktiv nach einer Anstellung suchen, aber bislang keine Beschäftigung gefunden haben. Die Stille Reserve umfasst hingegen Personen ohne Arbeit, die zwar kurzfristig nicht für den Arbeitsmarkt verfügbar sind oder momentan nicht aktiv nach Arbeit suchen, sich aber trotzdem Arbeit wünschen.

Fehlende Qualifikation sind nicht der Hauptgrund

Wer gehört zu diesen Menschen, die der deutsche Arbeitsmarkt gerade sehr gut gebrauchen könnte? Die Fachleute unterscheiden drei Gruppen: Erstens Menschen, die Kinder oder Eltern betreuen und deshalb kurzfristig keinen Job annehmen können. Zweitens Personen die zwar gerne arbeiten würden, aber aktuelle nicht suchen, weil sie zum Beispiel glauben, keine passende Tätigkeit finden zu können. Und drittens eine sehr arbeitsmarktferne Gruppe von Menschen, die zwar weder eine Arbeit suchen, noch kurzfristig verfügbar sind, aber dennoch einen generellen Arbeitswunsch äußern. Diese dritte Gruppe machte 2021 mit 1,8 Millionen Menschen den größten teil aus.

Überproportional häufig standen Frauen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung (56 Prozent). Mehr als ein Drittel von ihnen gab an, nicht arbeiten zu können, weil sie Betreuungsverpflichtungen übernehmen müssten. Simon Jäger, der das Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn leitet, sagte der F.A.Z. deshalb zu möglichen Lösungsansätzen: „Ein entscheidender Faktor ist der Ausbau der Angebote der Kinderbetreuung“. Zweitens hält der Forscher flexiblere Arbeitszeitregelungen für möglich, drittens stehen, so Jäger, „kulturelle Faktoren, das heißt gesellschaftliche Erwartungen an Mütter“, einer stärkeren Erwerbsbeteiligung im Weg.

Eine Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigte im Jahr 2021, dass unter den Menschen, die seit 2013 als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, die Arbeitsmarktbeteiligung noch erhöht werden müsse. Sprachkenntnisse und Aus- und Weiterbildung seien dafür nötig. „Das gilt gerade auch für geflüchtete Frauen, deren Qualifikationen häufig nicht oder nur schwer auf den reglementierten deutschen Arbeitsmarkt übertragbar sind“, heißt es in der Analyse.

Auffallend ist an den neuen Zahlen, dass 60 Prozent der Personen in der Stillen Reserve eine Berufsausbildung oder die Hoch- oder Fachhochschulreife besaßen. Fehlende Qualifikationen sind also nicht der Hauptgrund für die Nichterwerbstätigkeit.