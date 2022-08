Arbeitskräftelücke wird größer : Millionen Babyboomer gehen bald in Rente

Die deutsche Wirtschaft leidet schon heute unter Personalmangel. In den nächsten 15 Jahren wird sich das Problem noch verschärfen – fast ein Drittel der Erwerbstätigen geht dann in Rente.

Ein Rentnerpaar am Strand in Timmendorf Bild: dpa

In den nächsten 15 Jahren gehen 12,9 Millionen Erwerbstätige in Rente. Das entspricht 30 Prozent der 2021 auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Personen, wie eine am Donnerstag in Wiesbaden veröffentlichte Statistik des Statistischen Bundesamtes zeigt. Die Zahl der baldigen Rentnerinnen und Rentner sei deshalb so hoch, da in den nächsten Jahren die zahlenmäßig stärksten Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, das Rentenalter erreichen.

Jüngere Altersgruppen werden die zwischen 1957 und 1969 geborenen Babyboomer demnach zahlenmäßig nicht ersetzen. So reiche etwa die Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen, die 2021 mit 89 Prozent die höchste Erwerbsquote aufwies, mit 8,9 Millionen Erwerbstätigen zahlenmäßig nicht an die Babyboomer heran. Unter den 20- bis 24-Jährigen standen dem Arbeitsmarkt laut der Statistik im vergangenen Jahr 8,4 Millionen Personen zu Verfügung.

„Unternehmen müssen ihre Geschäfte einschränken“

Für die Wirtschaft dürfte sich der Arbeitskräftemangel damit noch einmal verschärfen. Wie groß die Personalnot heute schon ist, hat gerade erst eine neue Erhebung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung gezeigt: Jedes zweite Unternehmen gab demnach im Juli an, dass seine Geschäfte durch einen Mangel an Fachkräften beeinträchtigt seien – so viele wie noch nie seit Beginn dieser Erhebung im Jahr 2009. Abgefragt wurden die Einschätzungen im Zuge der regelmäßigen Ifo-Konjunkturumfrage. Im April hatte der Anteil der von Fachkräftemangel akut betroffenen Unternehmen schon einen Höchststand von 43,6 Prozent erreicht, nun wurde dieser mit 49,7 Prozent noch einmal deutlich übertroffen.

„Immer mehr Unternehmen müssen ihre Geschäfte einschränken, weil sie einfach nicht genug Personal finden“, fasste Ifo-Arbeitsmarktexperte Stefan Sauer die Lage zusammen. „Mittel- und langfristig dürfte dieses Problem noch schwerwiegender werden.“ Die Eckdaten dieser Entwicklung brachte kürzlich Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), mit Verweis auf die demografische Entwicklung so auf den Punkt: „Es scheiden in Deutschland pro Jahr bis zu 400.000 mehr Menschen altersbedingt aus dem Erwerbsleben aus, als neue aus der Schule dazukommen“, sagte er. „Damit verringert sich unser Beschäftigtenpotential in den kommenden 15 Jahren um vier bis sechs Millionen Menschen.“

Vor einigen Jahren noch waren Klagen über Fachkräftemangel vor allem aus der Industrie zu hören, die um den Nachwuchs für technische Berufe bangte. Dann rückte auch Personalmangel in Sozialberufen wie der Altenpflege ins Blickfeld der politischen Diskussion. Mittlerweile aber zeigt sich das Problem in der ganzen Breite der Wirtschaft – und in Dienstleistungsbranchen eher noch stärker als in der Industrie, wie die neuen Ifo-Zahlen belegen. Im Mittel klagten 44,5 Prozent der befragten Industrieunternehmen über akuten Fachkräftemangel, unter den Dienstleistungsunternehmen waren es sogar 54,2 Prozent. Das bekommen derzeit auch Urlaubsreise, Hotelgäste und Restaurantbesucher zu spüren.

Regierung will Fachkräftezuwanderung erleichtern

Um das Problem anzugehen, will die Bundesregierung unter anderem die Fachkräftezuwanderung erleichtern, damit Unternehmen in größerem Umfang als bisher nicht mehr nur Akademiker, sondern auch beruflich qualifizierte Fachkräfte aus Ländern außerhalb der EU anwerben können. Erste Ansätze haben Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Innenministerin Nancy Faeser (beide SPD) schon skizziert. Fachkräfte sollen demnach künftig auch dann einreisen und schon arbeiten dürfen, wenn ihr Berufsabschluss in Deutschland noch nicht anerkannt ist, sie aber Berufserfahrung und einen Arbeitsvertrag haben. Die Anerkennung sollen sie dann mit Unterstützung ihres Arbeitgebers nachholen.

Die Anerkennung der Berufsabschlüsse gilt als große Hürde für die Zuwanderung von beruflich qualifizierten Fachkräften, wie Wirtschaftsvertreter immer wieder betonen. Das liegt daran, dass die deutsche duale Ausbildung international einzigartig ist – einen gleichwertigen Abschluss vorzulegen ist damit oft nahezu unmöglich.

Bei einer anderen Regelung wird nach den Plänen von Heil und Faeser künftig eine teilweise Anerkennung des Berufsabschlusses ausreichen, die von der zuständigen Stelle – etwa der Handwerkskammer – bescheinigt werden müsste: und zwar bei der Einreise zur Arbeitssuche. Wer kommen will, müsste auch in diesem Fall Berufserfahrung haben und zudem nachweisen, dass er selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen kann. Bisher ist für die Einreise zur Arbeitssuche ebenfalls eine vollständige Anerkennung des Berufsabschlusses erforderlich, was ein wesentlicher Grund dafür sein dürfte, dass diese Möglichkeit bislang kaum genutzt wird.

Arbeitsmarktforscher plädieren zudem dafür, bessere Rahmenbedingungen für eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren zu schaffen, etwa durch einen Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Tatsächlich zeigen auch die Zahlen des Statistischen Bundesamtes, dass die Erwerbsbeteiligung von Frauen im Jahr 2021 über alle Altersgruppen hinweg niedriger war als die von Männern. So lag die Erwerbsquote der Frauen zwischen 30 und 39 Jahren rund 11 Prozentpunkte unter der von gleichaltrigen Männern. Im Alter zwischen 40 und 65 Jahren lag die Differenz im Schnitt bei etwas über 8 Prozentpunkten.

Nach Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), das zur Bundesagentur für Arbeit gehört, wird eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren aber nicht reichen, um die durch die demographische Entwicklung entstehende Fachkräftelücke zu schließen. Die Forscher haben errechnet, dass das Erwerbspersonenpotential in Deutschland bis zum Jahr 2060 ohne jegliche Migration selbst dann kräftig schrumpfen würde, wenn Frauen und Ältere deutlich mehr arbeiten würden. Um die Zahl konstant zu halten, sei eine Nettozuwanderung von rund 400.000 Menschen im Jahr erforderlich.