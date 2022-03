Ausbau der Atomenergie : Tschechien startet Milliarden-Projekt für Energiesicherheit

Der mehrheitlich dem Staat gehörende tschechische Energiekonzern ČEZ hat die Ausschreibung für den Bau eines neuen Blocks des Kernkraftwerks im südmährischen Dukovany gestartet. Industrie- und Handelsminister Jozef Síkela, der dem Projekt mitten in der Debatte um schnell steigende Strom- und Energiepreise zugestimmt hat, sprach von der größten Investition in der modernen tschechischen Geschichte des Landes.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Die Kosten für den Meiler, der 2036 in Betrieb gehen soll, werden auf umgerechnet 6,4 Milliarden Euro geschätzt. Um das Projekt hatte es in den vergangenen Jahren viele Debatten gegeben – wenn auch nicht um den Bau an sich. Der Neubau wird von den Tschechen laut Umfragen mit großer Mehrheit befürwortet, so wie sie auch die Kernenergie an sich nicht ablehnen.

Allerdings hatte die mögliche Beteiligung chinesischer oder russischer Staatskonzern für kritische Diskussionen gesorgt. Diese wurden denn auch aus Sicherheitsbedenken ausgeschlossen, auch wenn die derzeit betriebenen sechs Reaktoren in Temelin und Dukovany allesamt noch aus sowjetischer Zeit stammen.

Einige Anbieter gelten als Sicherheitsrisiko

Dabei sind die Sicherheitsbedenken nicht allein technisch zu verstehen. Ministerpräsident Pétr Fiala (Bürgerdemokraten, ODS) sagte, Anbieter, die ein Sicherheitsrisiko für Tschechien darstellen könnten, könnten nicht an der Ausschreibung teilnehmen, „zum Beispiel Putins Russland". Formal wurden Unternehmen mit Sitz in jenen Ländern, die sich nicht an das internationale Übereinkommen über öffentliche Aufträge von 1996 gehalten haben, von der Ausschreibung ausgeschlossen. Russland und China gehören dazu.

Bis Ende November werde man nun erste Angebote der Hersteller EDF aus Frankreich, Westinghouse aus Amerika sowie der südkoreanischen KHNP einholen. Anschließend werde ČEZ mit den drei Bietern verhandeln, bevor man Ende kommenden Jahres der Regierung in Prag eine endgültige Bewertung der Angebote vorlegen werde, sagte ČEZ-Generaldirektor Daniel Beneš.

Der Vertrag soll dann 2024 geschlossen werden. Darin solle zudem sichergestellt werden, dass Firmen aus der Tschechischen Republik zwei Drittel des Auftragsvolumens erhielten. Der neue Block soll neben dem bestehenden Dukovany-Kraftwerk entstehen und einen Teil der Leistung des derzeitigen Kraftwerks ersetzen, dessen erster Block 1985 in Betrieb genommen wurde. Die Anlage besteht aus 4 Blöcken mit jeweils 510 Megawatt Leistung.

Ein Schritt, um die Republik energieautark zu machen

Fiala sprach von einem „weiteren Schritt tun, um die Tschechische Republik energieautark zu machen, um unsere Energiepolitik in eine gute und richtige Richtung zu entwickeln". ČEZ-Chef Beneš sagte, Hauptziel sei ein sicheres und wirtschaftliches Projekt, das innerhalb des vorgegebenen Budgets und Zeitrahmens abgeschlossen werde. Man werde sich gründlich vorbereiten, um spätere Verzögerungen zu vermeiden.

„Ich glaube, dass der Termin 2036 für die Aufnahme des Testbetriebs des neuen Blocks erreichbar ist", sagte er. Nachdem die vorherigen tschechischen Regierungen die Entscheidung über die Ausschreibung des Neubaus verschoben haben, verzögert sich das Projekt um mehrere Jahre.

Bieter könnten auch unverbindliche Optionen für den Bau eines möglichen dritten und vierten Blocks des Kernkraftwerks Temelin und des sechsten Blocks in Dukovany angeben, sagte Beneš. Das werde aber keinen Einfluss auf die laufende Ausschreibung haben.

Tschechien sieht Bau als Beitrag zum Kampf gegen Erderwärmung

ČEZ-Sprecher Ladislav Kříž, hob hervor, dass Kernkraftwerke wegen niedriger Betriebskosten langfristig stabile Preise, eine zuverlässige Stromversorgung und einen sicheren Betrieb ermöglichten. Zudem leiste der emissionsfreie Strom einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der globalen Erwärmung, da bei der Elektrizitätserzeugung kein CO2 freigesetzt werde.

Mehr zum Thema 1/

Er verwies auch darauf, dass die Investitionen laut EU-Kommission als umweltschonend anerkannt seien. Auch die internationalen Energieagentur (IEA) und der Weltklimarat IPCC hätten die Bedeutung der Kernkraft für die Bekämpfung des Klimawandels wiederholt hervorgehoben.

In den Nachbarstaaten Österreich und Deutschland wird dies allerdings anders gesehen. Hingegen gibt es in vielen zentral- und südosteuropäischen Staaten Bestrebungen, den vorhandenen Atomkraftwerkspark aus sowjetischen Zeiten zu modernisieren oder – wie in Polen – erstmals neue Kernkraftwerke zu bauen.