Deutsche Bahn : Die 86 Milliarden Euro werden wohl nicht reichen

Nein, es ist noch nicht Weihnachten, auch rund um den Berliner Bahntower herrschen Spitzentemperaturen. Und doch scheint für die Deutsche Bahn mitten im flirrenden Hochsommer die Zeit der Bescherung angebrochen zu sein. Der Eigentümer Bund hat ein Multi-Milliarden-Paket geschnürt und es dem Konzern aufs Gleis gelegt.

Das Präsent nennt sich Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung. In diesem Wortungetüm steckt die Zukunft der Bahn.

Es geht darum, die marode werdende Netzinfrastruktur zu retten. Die Brücken und Tunnels, die Weichen und Gleise, die Stellwerke und Bahnsteige – sie sind uralt, zum Teil mehr als ein Jahrhundert, und sie verfallen zunehmend. Bahnfahrer sehen es nicht, aber sie spüren es, wenn die Zugverspätungen zunehmen.

Jetzt will Berlin kräftiger gegensteuern denn je. 86,2 Milliarden Euro stehen in den kommenden zehn Jahren bereit, um überalterte Anlagen zu ersetzen.

Endlich ein Grund zum Jubeln für den mautgeplagten Bundesverkehrsminister: Andreas Scheuer darf die auf den ersten Blick gigantisch anmutende Summe als das „größte Modernisierungsprogramm für die Schiene“ anpreisen.

Keine Grundüberholung

Tatsächlich übertreffen sowohl der Betrag als auch die Laufzeit der Vereinbarung alles Bisherige. Es ist die Diskussion über das Klima, die dem Verkehrsmittel zugute kommt: Zugcharme statt Flugscham. Und es ist der einstige Kanzleramtschef und Bahninfrastrukturvorstand Ronald Pofalla, der weiß, wie man in der Politik seine Interessen durchsetzt.

Dennoch bestehen trotz der Summe von 86 Milliarden Euro Zweifel, ob das reichen wird. So sehr die Politik heute Geld in das marode System pumpt, so sehr hat sie das in der Vergangenheit versäumt.

2019 wird der 25. Jahrestag der Bahnreform gefeiert, und längst nicht allen ist nach Feiern zumute. In der Vergangenheit wurden viele Weichen falsch gestellt, angefangen vom Desaster um den Börsengang bis zu den viel zu geringen Summen, die in die Infrastruktur flossen.

Heute lassen sich die Versäumnisse der Vergangenheit kaum mehr korrigieren. Kritiker geben den Investitionsrückstau für die Schiene mit rund 60 Milliarden Euro an.

Soviel Geld müsste es zusätzlich geben, um das gesamte Netz grundlegend zu überholen. Für ein derartiges Weihnachtsgeschenk dürften aber selbst die Überredungskünste des Politstrategen Pofalla nicht ausreichen.