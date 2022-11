Bundestagsbeschlüsse : Mehr Netto vom Brutto

Am Donnerstag war in Berlin Entlastungstag. Der Bundestag brachte mehrere Gesetze auf den Weg, die Millionen Bürger in Zeiten hoher Inflation finanziell entlasten sollen. Manches war schon vor der aktuellen Energiekrise geplant wie die Reform des Wohngelds, um anderes rangen die Ampelkoalitionäre bis zum Schluss, allen voran um den Ausgleich der kalten Progression. Das Wichtigste zu den Beschlüssen im Überblick.

Inflationsausgleichsgesetz

Die Inflation frisst nicht nur Kaufkraft, sondern entwertet auch die Eckwerte im Steuertarif. Um zu verhindern, dass die Steuerzahler schleichend mehr belastet werden, hat der Bundestag das Inflationsausgleichsgesetz beschlossen. Dazu gehören ein höherer Grundfreibetrag, eine Verschiebung des Einkommensteuertarifs, die Anpassung von Kinderfreibetrag sowie Kindergeld und mehr. Der Bund der Steuerzahler hat für die F.A.Z. berechnet, was die Maßnahmen für den Steuerzahler bedeuten. Demnach hat beispielsweise ein Alleinstehender mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 50.000 Euro nächstes Jahr 474 Euro mehr zur Verfügung als 2022. Übernächstes Jahr sind es sogar 910 Euro. Bei einer Familie mit einem Kind und einem doppelt so hohen Verdienst sind es 976 und 1874 Euro. Beim zu versteuernden Einkommen sind die diversen Abzüge, die das Steuerrecht ermöglicht, schon berücksichtigt. Das korrespondierende Bruttoeinkommen ist entsprechend höher – wie viel höher, hängt vom Einzelfall ab.