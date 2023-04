Das tägliche Glas Milch am Morgen kommt bei Verbrauchern offenbar seltener auf den Tisch. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch sank im vergangenen Jahr um knapp 2 Prozent (0,9 Kilogramm) und erreichte mit 46,1 Kilogramm ein Rekordtief. Damit sei der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 1991 erreicht. Das teilte das Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL) am Freitag nach vorläufigen Zahlen mit.

Nicht nur Trinkmilch, sondern auch Milchprodukte standen bei den Deutschen seltener auf dem Speiseplan. So sank etwa der Käseverbrauch um 2,7 Prozent oder 760 Gramm und liegt nun bei 24,6 Kilogramm. Besonders deutlich zurückgegangen ist der Pro-Kopf-Verbrauch von Butter, Milchfett- und Milchstreichfetterzeugnissen: Hier schrumpfte der Konsum um 12,6 Prozent auf 5,3 Kilogramm. Durch den geringeren Verbrauch stieg der Selbstversorgungsgrad für Butter, Milchfett- und Milchstreichfetterzeugnissen auf 105 Prozent.

Als mögliche Gründe nennt das BZL die gestiegenen Preise für Milch und Milchprodukte sowie den zunehmenden Absatz an pflanzlichen Milchalternativen. Der Konsum von Milchprodukten bewegt sich dennoch auf einem weiterhin relativ hohen Niveau.

Herstellung ebenfalls rückläufig

Noch deutlicher als der Konsum sank im vergangenen Jahr die Herstellung von Milch in Deutschland. In der Versorgungsbilanz Milch für das Jahr 2022 wird für Vollmilch ein Rückgang von 8,8 Prozent auf rund 2,3 Millionen Tonnen ausgewiesen. Auch die meisten anderen Frischmilcherzeugnisse verzeichneten einen Rückgang in der Produktion. Der Selbstversorgungsgrad mit Konsummilch in Deutschland ist 2022 um 5,4 Prozent gesunken und lag damit bei knapp 108 Prozent.

Erstmals seit dem Jahr 2017 wurde in Deutschland auch 1 Prozent weniger Käse produziert als zuvor. Die Herstellungsmenge sank auf 2,64 Millionen Tonnen. Die Produktionsmenge von Butter, Milchfett- und Milchstreichfetterzeugnissen sank minimal um 0,1 Prozent auf 465.000 Tonnen. Während die hergestellte Menge Butter um ein Prozent sank, zeichnete sich bei Süßrahmbutter mit einem Minus von knapp 22 Prozent ein deutlich stärkerer Rückgang ab.

Weniger Milchviehbetriebe in Deutschland

Im Gegensatz zu den meisten Molkereierzeugnissen verzeichnete die Herstellung von Eiweißerzeugnissen aus Milch und Molke ein Plus von rund zehn Prozent. Der Pro-Kopf-Verbrauch stieg 2022 um knapp 4 Prozent auf 610 Gramm. Eiweißerzeugnisse sind vor allem beliebt als Sportlernahrung, in Schmelzkäsezubereitungen oder Backmischungen.

Auch die Zahl der Milchviehbetriebe sank um 1900 Betriebe. Damit gibt es in Deutschland noch 52.900 milchkuhhaltende Betriebe. Mit insgesamt 23.000 Tieren weniger hielt damit jeder Milchviehbetrieb durchschnittlich 72 Tiere. Doch die waren produktiver: Die durchschnittliche jährliche Milchleistung pro Kuh stieg erneut von 8481 Kilogramm auf 8499 Kilogramm.