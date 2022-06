Regulierung der Mieten : Was auf dem Wohnungsmarkt gilt – und was noch kommen könnte

Was auf dem Wohnungsmarkt gilt – und was noch kommen könnte

Dürfen Vermieter wegen der Inflation die Miete erhöhen?

In den meisten Mietverträgen ist das so nicht vorgesehen. Die Regel sind in Deutschland Verträge mit einer festen monatlichen Kaltmiete, die Vermieter nur in einem engen rechtlichen Rahmen erhöhen dürfen. Anders ist das bei sogenannten Staffel- oder Indexmieten. Im ersten Fall vereinbaren Mieter und Vermieter schon bei Abschluss des Vertrags, wann die Miete um wie viel steigen soll. Indexmieten sind an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex gekoppelt. In diesem Fall können Vermieter tatsächlich die Kaltmiete an die Inflation anpassen, jährlich oder in größeren Abständen. Da Ökonomen für dieses Jahr eine Inflationsrate von mehr als 6 Prozent erwarten, müssen sich Mieter mit einem Indexmietvertrag also auf eine deutliche Erhöhung einstellen.

Wie verbreitet sind Indexmieten?

Dazu gibt es keine verlässlichen Zahlen. Aus Vermietersicht sind sie vor allem in Orten attraktiv, in denen das Mietniveau ohnehin schon hoch, der Spielraum für anderweitige Erhöhungen begrenzt ist. Der Deutsche Mieterbund verweist auf das Beispiel Hamburg. Dort seien nahezu die Hälfte aller Neuvertragsabschlüsse Index- oder Staffelmietverträge. Der Verband fürchtet, dass Vermieter angesichts der hohen Inflation jetzt vermehrt solche Verträge abschließen wollen. Ginge es nach dem Mieterbund, dürften Indexmieten maximal um 2 Prozent jährlich steigen.

Vonovia, der größte Wohnungskonzern Deutschlands, hat nach eigener Aussage in weniger als 1 Prozent der Verträge Indexmieten vereinbart. Vorstandschef Rolf Buch hatte vergangene Woche für Unmut gesorgt, weil er dem „Handelsblatt“ sagte: „Wenn die Inflation dauerhaft bei 4 Prozent liegt, müssen auch die Mieten künftig jährlich dementsprechend ansteigen.“ Eine Sprecherin von Vonovia betont, man werde sich an alle gesetzlichen Regelungen halten. Was Buch gemeint habe: Knappe Baumaterialien und steigende Löhne erhöhten die Kosten für den Neubau, dadurch stiegen die Neubaumieten und mit ihnen auch das Niveau der Mietspiegel. Diese wiederum stecken den Rahmen für Mieterhöhungen ab.

Was hat es mit der ortsüblichen Vergleichsmiete auf sich?

In 124 der 200 größten deutschen Städte gab es 2021 einen Mietspiegel, hat die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (gif) ermittelt. In Mietspiegeln erheben die Städte, welche Kaltmieten je Quadratmeter in den vergangenen sechs Jahren in neuen Verträgen oder nach Mieterhöhungen vereinbart wurden. Daraus ergibt sich die ortsübliche Vergleichsmiete. Bis zu dieser dürfen Vermieter die Mieten in bestehenden Verträgen anheben. Voraussetzung: Seit der vorherigen Erhöhung sind mindestens 15 Monate vergangen. Und innerhalb von drei Jahren darf die Miete maximal um 20 Prozent steigen.

Viele Städte mit angespanntem Wohnungsmarkt haben diese Kappungsgrenze auf 15 Prozent gesenkt. Die Ampelkoalition will sie auf 11 Prozent senken. Es gibt einfache und qualifizierte Mietspiegel. Letztere müssen gewisse Standards erfüllen und sind rechtlich weniger angreifbar.

Was, wenn es in einem Ort keinen Mietspiegel gibt?

In Städten ohne Mietspiegel müssen Vermieter eine Erhöhung mit der Quadratmetermiete in mindestens drei Vergleichswohnungen ähnlicher Größe, Ausstattung, Baujahr und Lage begründen. Alternativ können sie das Gutachten eines Sachverständigen vorlegen. Damit eine Mieterhöhung wirksam wird, bedarf es der Zustimmung der Mieter. Wenn diese nicht einverstanden sind, können Vermieter klagen.

Wann greift die Mietpreisbremse?

Um Mieterhöhungen in neuen Verträgen zu begrenzen, hat die Bundesregierung 2015 die sogenannte Mietpreisbremse eingeführt. Vermieter dürfen bei einem Mieterwechsel demnach maximal 10 Prozent mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete verlangen. Wenn der Vormieter schon mehr gezahlt hat, ist aber auch dieser Betrag erlaubt. Die Mietpreisbremse gilt nicht flächendeckend, die Landesregierungen müssen die Regionen festlegen. In der Analyse der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung galt die Mietpreisbremse in 65 der 200 Städte.