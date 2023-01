Teams und Outlook : Großflächige Störung von Microsoft-Diensten

Aktualisiert am

Im zukunftsträchtigen und wachstumsstarken Cloud-Geschäft kämpft Microsoft mit massiven technischen Schwierigkeiten. Rund um die Welt meldeten am Mittwoch mehrere Tausend Nutzer auf Internetseiten wie Downdetector.com Probleme beim Zugriff auf Emails über Outlook oder mit Teams-Videokonferenzen.

Microsoft machte zunächst keine Angaben über die Zahl der Betroffenen. Als möglichen Grund für die Ausfälle nannte das Unternehmen ein Netzwerk-Problem, das den Zugriff auf die Server der Cloud-Sparte Azure beeinträchtige.

In Ländern wie Deutschland oder Indien meldeten zahlreiche Nutzer Schwierigkeiten. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter äußerten Anwender, dass sie keine Videokonferenzen über Teams abhalten könnten. Andere Nutzer berichteten, keinen Zugriff auf neue E-Mails zu haben. Ebenso wurden Kunden in Geschäften abgewiesen mit dem Verweis auf „Microsoft-Probleme“, die das Kassensystem habe.

Microsoft teilte über Twitter mit, derzeit der Ursache der Probleme auf den Grund zu gehen. Es gebe sporadische Aussetzer der Dienste, die das Unternehmen über die Datenwolke Cloud bereitstellt. Derzeit würden die nächsten Schritte geprüft, um die Schwierigkeiten zu beheben. Wie lang das dauert, blieb zunächst offen.

Microsofts Chat- und Videokonferenz-Software Teams wird rund um die Welt von etwa 280 Millionen Menschen genutzt. Viele Unternehmen und Bildungseinrichtungen verwenden es zur Organisation des Alltags. Die aktuelle Störung beeinträchtigt Microsoft zufolge auch andere Dienste wie die Email-Server Exchange oder die Online-Speicher SharePoint und OneDrive.

Die Cloud-Sparte war eine der wenigen Lichtblicke in der Microsoft-Bilanz des abgelaufenen Quartals. Sie wuchs um 31 Prozent, während der Umsatz mit einem Plus von 2 Prozent so wenig zulegte wie seit Jahren nicht. Allerdings blieb die Prognose des Unternehmens für den Cloud-Umsatz im laufenden Quartal mit 21,7 bis 22 Milliarden Dollar hinter der durchschnittlichen Markterwartung von 22,14 Milliarden Dollar zurück.