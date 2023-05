Bücher, Serien und nun eine Solo-Tour durch Europa: Das Ehepaar weiß, wie man den Ruhm zu Geld macht. An diesem Mittwoch treten die Obamas in Berlin auf.

Michelle Obama, ehemalige First Lady der USA, enthüllt ihr offizielles Porträt im Weißen Haus in Washington. Bild: dpa

Man muss sich Michelle und Barack Obama wie ein Familienunternehmen vorstellen, das sich auf die Veräußerung politischer Ansichten und privater Einsichten spezialisiert hat. Die Firma läuft bisher außergewöhnlich erfolgreich und zeichnet sich durch konsequentes Ausnutzen jener Phase aus, in der die Konturen der großen Obamas noch nicht in der Gedächtnisdämmerung verschwunden sind. „Schwarz sein macht dich nur für eine begrenzte Zeit populär. Glaubt mir, das hat ein Ablaufdatum“, prophezeite Barack Obama beim letzten Korrespondenten-Dinner seiner Amtszeit 2016.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington.

Zeigt sich ein Vorbote der Vergänglichkeit des Ruhms sieben Jahre später in Gestalt des Sitzplans der Berliner Mercedes-Benz Arena? Der Veranstalter Eventim hat den Plan auf seine Website gestellt, um die Ticket-Wahl für eine besondere Veranstaltung am kommenden Mittwoch zu erleichtern: ein Abend mit Barack Obama. In der Woche davor zeigt der Sitzplan, dass noch zahlreiche Plätze in allen Preisgruppen von 61 Euro bis 391 Euro zu haben sind in einer Stadt, deren Bevölkerung dem Mann einst tiefere Verehrung schenkte, als dieser von zu Hause gewohnt war.