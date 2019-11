Michael Bloomberg : Viel reicher als Trump

Noch im März dieses Jahres hatte Michael Bloomberg eigentlich abgewunken. Er werde nicht in das Rennen um die Kandidatur der Demokratischen Partei bei den nächsten amerikanischen Präsidentschaftswahlen einsteigen, sagte der frühere Bürgermeister von New York. Er glaube zwar, er würde Amtsinhaber Donald Trump schlagen, der „eine Bedrohung für unser Land“ sei. Aber er mache sich nichts vor, was sein Chancen betreffe, bei den Vorwahlen Kandidat der Demokraten zu werden. Das Feld der Bewerber sei einfach sehr groß.

Nun aber macht der 77 Jahre alte Multimilliardär eine spektakuläre Kehrtwende und will vielleicht doch antreten. Er hat Schritte unternommen, um im Bundesstaat Alabama, wo am Freitag eine Frist ablief, auf den Stimmzettel bei den Vorwahlen zu kommen. Aus seinem Umfeld hieße es, er habe zwar noch keine endgültige Entscheidung getroffen, wolle das aber in den nächsten Tagen tun. Also könnte er schon in der kommenden Woche seine Kandidatur offiziell verkünden. Tut er dies, hätte er das Zeug dazu, den Vorwahlkampf der Demokraten von einem Tag auf den anderen auf den Kopf zu stellen.