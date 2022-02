Virtuelle Realität : Schönes neues Metaverse

Manche Menschen glauben, wir werden in Zukunft mehr Zeit in der virtuellen Realität verbringen. Die hätte dann mehr zu bieten hat als unsere analoge. Aber wollen wir das wirklich? Ein Essay über eine Dystopie.

Es gibt Sätze, an die erinnert sich so gut wie jeder. Weil sie beim ersten Hören zu Spott, Hohn oder gar Unglauben führen, manch einer dieser Sätze wird sogar zu einem viralen Moment. Sie werden so oft gehört, bis sie irgendwann weder lustig noch besonders originell sind. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte im Jahr 2013 einen dieser Sätze, der an dieser Stelle noch mal wiederholt werden muss: „Das Internet ist für uns alle Neuland.“

Stefanie Diemand Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Heute, fast ein Jahrzehnt später, muss der Kanzlerin in vielerlei Punkten recht gegeben werden: Das Internet bleibt wohl auf vielen Ebenen Neuland. Das deutsche Netz lahmt (Stichwort: Breitbandausbau), nicht jeder Entscheider durchdringt das Digitale so wirklich (Stichwort: Digitalpolitik), und bei gewissen Fragen (Was machen wir mit den mächtigen Tech-Konzernen?) fehlen heute noch Antworten. Zu diesem Zeitpunkt gäbe es also genug Gesprächsbedarf. Und der wird in Zukunft wohl noch größer werden.