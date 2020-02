Merkel-Gipfel zu Lebensmitteln : Der Preis ist heiß

Vor dem Spitzengespräch im Kanzleramt über Billigangebote bei Lebensmitteln hat Rewe-Chef Lionel Souque die Preisgestaltung des Handels verteidigt. „In Deutschland leben rund 13 Millionen Menschen in Armut oder an der Armutsgrenze. Günstige Lebensmittelpreise ermöglichen diesen Menschen eine gesunde und sichere Ernährung. Das wollen und werden wir als Lebensmittelhändler auch in Zukunft sicherstellen“, sagte der Manager.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für diesen Montag die Spitzen des Handels und der Ernährungsindustrie, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) zu einem Gespräch über „Fragen der fairen Ausgestaltung der Wertschöpfungskette für landwirtschaftliche Erzeugnisse“ eingeladen. Konkret dürfte es nicht zuletzt um die häufigen Sonderangebote für Fleisch und den Preisdruck auf Milchprodukte gehen. Bauern klagen seit langem über Billigpreise.

Klöckner will verbieten

Klöckner hatte einige Preise kürzlich als „unanständig“ kritisiert. Mit dauerhaften Dumpingangeboten setze der Handel ein falsches Signal, erklärte sie vor dem Treffen. Der Leidtragende sei am Ende der Landwirt. „Um unlautere Handelsbedingungen abzustellen, werden wir auch ordnungsrechtliche Regelungen ergreifen.“ So will sie zugunsten der Bauern notfalls auch zu Sanktionen gegen große Handelsketten greifen. Wenn etwa Händler am Abend große Mengen Obst oder Gemüse bestellten und am nächsten Morgen die Hälfte davon stornierten, blieben Bauern ohne Entschädigung auf der Ware sitzen, kritisierte die CDU-Politikerin am Montag im „Deutschlandfunk“.

„Unlautere Handelspraktiken wie kurzfristige Stornierungen können wir verbieten“, sagte Klöckner. Denkbare Sanktionen seien Geldstrafen oder Abmahnungen. Eine entsprechende EU-Richtlinie könne noch „in diesem Jahr“ in deutsches Recht umgesetzt werden.

Klöckner kritisierte abermals Billig-Lebensmittel in den Supermärkten. Auf Dauer würden sie zu Lasten aller Verbraucher gehen, da am Ende regionale Produktion verschwinde und mehr Nahrung importiert werden müsse, sagte Klöckner. Der Handel habe auch eine ethisch-moralische Verantwortung, dass Lebensmittel nicht verramscht würden. „Es geht nicht um Luxuspreise, sondern um ein faires Miteinander“.

Der Handel fühlt sich jedoch zu Unrecht kritisiert. Rewe-Chef Souque betonte, es sei gut und richtig, über mehr Wertschätzung von Lebensmitteln zu reden. „Da gibt es in Deutschland sicherlich Nachholbedarf.“ Doch dürfe man darüber nicht vergessen, dass es in erster Linie die Verbraucher seien, die von den günstigen Lebensmittelpreisen profitierten.

„Bundesregierung überschreitet rote Linie“

Auch der Präsident des Handelsverbands Deutschland (HDE), Josef Sanktjohanser, stellte sich gegen die Initiative aus Berlin. „Mit ihren Forderungen nach Mindestpreisen für Lebensmittel im Einzelhandel überschreiten Vertreter der Bundesregierung und der Parteien eine rote Linie“, sagte er dem „Handelsblatt“. „Offensichtlich ist einigen Politikern der ordnungspolitische Kompass verloren gegangen.“ Er sieht auch rechtliche Probleme. „Die Vorgabe oder Verabredung von Mindestpreisen ist kartellrechtlich strikt verboten und gehört zu den weitgehendsten Eingriffen in die Freiheit der Wettbewerbsprozesse.“

Die Verbraucherzentralen halten dagegen faire Verhandlungsbedingungen zwischen Erzeugern und Supermarktketten für nötig. „Ein Preisdruck des Handels zulasten von Tierschutz- und Umweltstandards ist nicht im Interesse der Verbraucher“, sagte der Chef des Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller.

Viele Verbraucher wünschten sich hohe Standards etwa in Sachen Tierwohl und wären bereit, dafür mehr zu bezahlen, sagte Müller. „Aktuell können sie die Qualität eines Produktes aber kaum erkennen, schon gar nicht am Preis.“ Es gebe aber genauso Verbraucher, für die preiswerte Lebensmittel entscheidend sind. Diese dürften in der Debatte nicht vergessen werden. Zu sehen sei auch, dass Bauern schon heute Hunderte Millionen aus Steuermitteln erhalten, die aber Fehlanreize auslösten.

Um die Interessen von Verbrauchern und Landwirten zu berücksichtigen und Tiere wirklich zu schützen, brauche es wirksame Gesetze, betonte Müller: „Dazu gehören veränderte Agrarsubventionen, bessere Haltungsbedingungen, eine Eindämmung der verwirrenden Werbeflut und verbindliche Kennzeichnungssysteme für Lebensmittel.“ Dann könnten Verbraucher Qualität und Produkteigenschaften realistisch einschätzen. „Eine kurzfristige Vereinbarung, auf irreführende Werbebegriffe, aber auch auf versteckte Preiserhöhungen zu verzichten, stünde Handel und Lebensmittelherstellern gut an.“

Grüne kritisieren Preisdiktate

Die Grünen forderten derweil einen besseren Schutz der Landwirte gegen die Marktmacht der großen Supermarktketten. Die Bäuerinnen und Bauern hätten „faire und existenzsichernde Preise“ verdient, sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die starke Konzentration im Lebensmittelhandel habe dazu geführt, dass Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Co. den Landwirten quasi die Preise diktieren könnten, kritisierte Hofreiter. Es könne nicht sein, dass in der Folge die Erzeuger zum Teil nicht mal ihre Kosten decken könnten: „So ruinieren wir unsere Landwirtschaft.“

Mehr zum Thema 1/

Hofreiter plädierte dafür, die Position der Landwirte gegenüber dem Lebensmittelhandel zu stärken, „etwa indem Zusammenschlüsse von Erzeugerinnen und Erzeugern zur Abwehr von ruinösen Preisen erlaubt werden“. Auch solle die Bundesregierung prüfen, ob es rechtlich möglich sei, dass der Handel den Bauern mindestens so viel bezahlen müsse, dass ein angemessener Stundenlohn im Schnitt gedeckt sei.