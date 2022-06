Källenius und Kretschmann : Mercedes-Übernahme durch Chinesen? „Das würden wir gar nicht zulassen“

Aktualisiert am

Der Mercedes-Vorstandsvorsitzende Ola Källenius schließt derzeit aus, dass die beiden chinesischen Großaktionäre Baic und Geely-Gründer Eric Li ihre Anteile von jeweils zehn Prozent weiter aufstocken und gemeinsam eine Sperrminorität anstreben könnten. „Das ist nicht der Fall. Wir haben sehr gute und starke Beziehungen zu unseren Investoren“, sagte Källenius dem „Handelsblatt“ einem Vorabbericht zufolge.

Demnach erteilt auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann einer möglichen Machtübernahme chinesischer Investoren beim Stuttgarter Autobauer eine Absage: „Das würden wir gar nicht zulassen.“

Derzeit diskutieren in Deutschland Wirtschaft und Politik neu darüber, ob sich Unternehmen hierzulande zu abhängig vom chinesischen Markt gemacht haben und wie und wo sie ihr Geschäft möglicherweise diversifizieren können. Gerade für die deutsche Autobranche ist das Reich der Mitte inzwischen der wichtigste Absatzmarkt. Volkswagen, BMW und Mercedes sind dort auch mit eigenen Standorten vertreten, meist gemeinsam mit chinesischen Unternehmen.

Zugleich ist wiederum Mercedes derjenige unter den drei großen deutschen Automobilkonzernen, der keinen deutschen Großaktionär hat – an BMW ist die Familie Quandt, an Volkswagen die Familien Porsche und Piech substantiell beteiligt. Auch darum sorgte für Aufsehen, als der chinesische Geely-Konzern merklich in Stuttgart einstieg.