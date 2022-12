Automobilindustrie : Mercedes baut neue Fabrik für Elektro-Transporter

Mercedes-Benz Vans ist fast der einzige Hersteller von Transportern, der noch große Stückzahlen in Deutschland vom Band laufen lässt. Das wird sich in den kommenden Jahren ändern.

Mercedes-Benz Vans plant am polnischen Mercedes-Benz Standort in Jawor ein eigenes Transporterwerk. Der Leiter der Transportersparte, Mathias Geisen sagte: „Während wir in allen unseren bestehenden Werken flexibel Vans mit Verbrennungs- und mit Elektroantrieb auf einer Linie fertigen, werden wir in Jawor unser weltweit erstes reines Elektro-Werk aufbauen. Wir setzen damit neue Maßstäbe und gehen auf unserem Weg in Richtung nachhaltiger, vollelektrischer Mobilität einen Riesenschritt voran.“

Eine genaue Investitionssumme nannte das Unternehmen nicht. Aber es sollen nach Angaben aus Branchenkreisen wohl über eine Milliarde Euro investiert werden. Mercedes-Benz Vans setzt zugleich auf staatliche Subventionen, um den Plan umzusetzen. Über den geplanten Bau wurde eine Absichtserklärung mit der polnischen Regierung unterzeichnet.

Mercedes-Benz Cars produziert in Jawor mit 1000 Beschäftigten seit 2019 Verbrennungsmotoren und seit vergangenem Jahr auch Batterien. Der Kostendruck in der Transporterbranche ist immens, dass selbst ewige Rivalen wie Volkswagen und Ford hier kooperieren und beispielsweise in der Türkei gemeinsam Transporter fertigen wollen. Und im September hatte der Van-Hersteller eine strategische Partnerschaft mit dem amerikanischen Elektroauto-Start-up Rivian verkündet, wie Geisen damals mitteilte. Die Kooperation ist nun erst einmal ins Stocken geraten und rückt in weite Ferne: „Die Option, das Werk durch die Gründung eines neuen Produktions-Joint Ventures zusammen mit Rivian für große vollelektrische Transporter noch weiter auszubauen, ist von Rivian aufgrund der Repriorisierung ihrer Projekte zurückgestellt“, heißt es in einer Mitteilung der Stuttgarter. Geisen leitet seit Jahresanfang die Van-Sparte von Mercedes-Benz, in der der Konzern das Geschäft mit Lieferwagen wie dem Mercedes-Sprinter und mit Reisemobilen gebündelt hatte.

Mehr zum Thema 1/

Geisen, war vor seinen Wechsel in die Van-Sparte Strategiechef von Mercedes-Benz. Dort hatte er mit Vorstandschef Ola Källenius den Fokus auf Luxusautos ebenso vorangetrieben wie die Elektrostrategie. Er forciert bei den Transportern das Thema Elektromobilität und macht Tempo, so dass es rasch das komplette Angebot alternativ zu Dieselmotoren auch mit Elektroantrieb gibt. Das Unternehmen setzt dabei auf die Elektro-Plattform namens VAN.EA. In dem neuen Werk sollen dann die großen Transporter vom Band laufen.

Der etablierte Standort ermögliche der Van-Sparte eine Optimierung der Kosten und der Lieferkette sowie eine energieeffiziente Produktion von Transportern der neuen Generation, teilte das in Stuttgart ansässige Unternehmen weiter mit.

Von Januar bis Ende September steigerte die Sparte ihren Absatz um 7 Prozent auf 292.611 Vans. Der Umsatz legte um 14 Prozent auf 12,1 Milliarden Euro zu. Die entsprechende Rendite beträgt aktuell 10,1 Prozent. Aktuell kooperiert die Marke mit dem Stern bei kleinen Transportern mit Renault. Über die weitere Zukunft der Kooperation ist bislang noch nichts bekannt geworden.

Kein Personalabbau in Deutschland

Das Unternehmen will zugleich die europäischen Werke im Zuge der Elektrifizierung mit der neuen Plattform anpassen. Im Transporterwerk in Düsseldorf soll ab der zweiten Jahreshälfte 2023 unter anderem die Nachfolgegeneration des Elektro-Sprinters gefertigt werden. Hier werden früheren Angaben zufolge 400 Millionen Euro investiert. In Ludwigsfelde bei Berlin soll neben der Produktion ein Kompetenzcenter für Individualisierungen für Elektrovans geschaffen werden. Und im spanischen Vittoria wird neben den mittelgroßen Transportern künftig auch eine Elektroversion vom Band rollen.

Einen Personalabbau in Deutschland schloss eine Sprecherin aus. Aber der Neuordnung des „Produktionsnetzwerks in Europa“ dürfte das Leitwerk in Düsseldorf künftig an Bedeutung verlieren. Dort gibt es aktuell rund 6600 Beschäftigte.