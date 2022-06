Zwei Wochen halten es die Unternehmer noch in der Datsche aus. Dann entschließen sie sich zur Flucht. Jatels jüngerer Sohn hat das Downsyndrom, Medikamente werden knapp. Bespiatiy hat drei Töchter. Männer mit behindertem Nachwuchs oder mindestens drei Kindern zieht die Armee nicht ein. Sechzehn Stunden in einem alten Volkswagen am ersten Tag. Schlafen in den Karpaten, 14 Stunden bis zur slowakischen Grenze am zweiten Tag. Dann trennen sich ihre Wege. Bespiatiys Frau ist Russin. Bei Kriegsbeginn hält sie sich in Moskau auf. Will sie ihren Mann, ihre drei Töchter und ihre zwei Hunde schnell wiedersehen, gibt es nur eine Möglichkeit: zu Fuß über die Grenze nach Litauen. Dort bleiben sie drei Monate. Jatels Familie dagegen steuert das Haus eines Studienfreundes in der Nähe von Bielefeld an. Über Kontakte zum Goethe-Institut in Kiew findet er ein Haus in Schwarmstedt, nördlich von Hannover. Die Auffahrt führt an einer Wiese vorbei. Über eine Wäscheleine können die Kinder Federball spielen. Heute sind sie zu fünft. Denn nach der Zeit in Litauen und einer abenteuerlichen zwischenzeitlichen Rückkehr nach Kiew, wohin Bespiatiy den Bernhardiner der Familie zu seinem Vater brachte, weil er bei der Quartiersuche störte, sind er und Jatel für einige Tage wiedervereinigt. Im Garten sprießen die Blumen. Sein Gastgeber hat Jatels Familie erlaubt, großflächig Tomaten anzubauen. Gemüse ist so teuer in Deutschland. Seit acht Jahren arbeiten die beiden an ihrer Idee. Doch ihr Timing erwies sich immer wieder als ungünstig. An ihrem Willen als Unternehmer liegt das nicht. Einen ersten Versuch beendete der russische Angriff auf den Donbass und die Besetzung der Krim. Für Jatel war es nicht mehr möglich, weiter in der Nähe von Moskau zu arbeiten, wo sie ihre kleine Fa­brik gebaut hatten. Als Alternative stellten sie eine Produktionsstätte in China auf. Dann brach die Corona-Pandemie aus, und sie erhielten keine Visa mehr. Nun der Krieg, drei Tage nachdem sie auf ihren dritten Versuch mit einem Bier angestoßen haben. Die Weltgeschichte meint es nicht gut mit ihnen.