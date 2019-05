Selbstverantwortung : Kümmer dich um mich!

Ein Montagabend auf der Internet-Konferenz Republica. Mehr als 2000 Internet-Begeisterte lauschen den Thesen des Autors Sascha Lobo, des Internet-Erklärers mit dem Irokesenschnitt, über den Zustand der Republik – und sie bekommen eine Absolution, mit der die meisten wohl nicht gerechnet hatten: die Absolution von der Verantwortung für ihren eigenen Müll.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.





Lobo zeigt ein Video von Margaret Thatcher, wie sie 1988 im Londoner St. James’s Park Müll aufsammelt, um die Bürger daran zu erinnern, dass sie ihren Müll selbst in die Abfalltonne werfen sollten. „Es war die Folge einer 15-jährigen Lobbypolitik, die nichts anderes im Sinn hatte als Umweltverschmutzung zu re-branden als die Schuld des Einzelnen“, sagt Lobo.

„Wenn man die Verantwortung auf die Einzelnen, also auf euch zieht, dann kommt eine Partei verdächtig ungeschoren davon: nämlich diejenigen, die den ganzen Kram herstellen“, sagt Lobo und bekommt großen Applaus. Auch er selbst falle darauf noch herein: Immer wieder sehe er am Strand Plastik liegen und frage sich, wer den dort hingeschmissen habe. „Wir müssen uns genau davon lösen“, findet Lobo.

Am Morgen nachdem Lobo die Leute von der Verantwortung für ihren Müll losgesprochen hat, wird eine Umfrage unter jungen Erwachsenen veröffentlicht – dazu, wie sie ihre Altersvorsorge angehen. Die jungen Leute glauben inzwischen wieder mit großer Mehrheit daran, dass private Altersvorsorge rentabel ist. Sie glauben, dass staatliche Rente allein ihnen im Alter nicht genug Geld bringen wird. Trotzdem sparen sie seltener fürs Alter als früher. Warum? Immer mehr junge Leute finden: „Für die Altersvorsorge ist der Staat zuständig.“ Die Zustimmung zu diesem Satz ist von 42 Prozent im Jahr 2010 auf 56 Prozent heute gestiegen.

Die Diskussion über Verantwortung, es gibt sie auch im ganz Alltäglichen, zum Beispiel im Gespräch von Müttern, die sich auf Twitter über ihr Einkaufsverhalten austauschen. Nicht jede möchte die volle Auswahl im Supermarkt haben. „Es ist für Menscheneltern nicht artgerecht, Kleidung, Essen und Transport für ihre Familie nicht einfach nutzen zu können, ohne sämtliche globalen Implikationen mit zu bedenken“, findet Nora Imlau, die vielbeachtete Ratgeber für Eltern schreibt. Wer die Entscheidung den Konsumenten überlasse, bürde dem Einzelnen die ganze Verantwortung auf. „Anstatt dass es einfach ein Plastiktütenverbot gibt, und fertig.“

Die Leute geben Verantwortung für ihr eigenes Leben ab

Es scheint sich etwas zu verändern. Bekannt ist, dass die Regierungen den Menschen nicht immer viel Eigenverantwortung zutrauen: Die Menschen müssen dazu verpflichtet werden, sich anzuschnallen und ihre Riester-Rente ja nicht in die falsche Geldanlage zu investieren. Auch dass Menschen gerne anderen Menschen etwas verbieten möchten, ist nicht neu. Das kennt man schon vom Rauchen oder vom SUV-Fahren. Seit Jahren zeigt der Freiheitsindex des John-Stuart-Mill-Instituts, dass Verbote in Deutschland relativ beliebt sind.

Doch inzwischen scheint es mehr und mehr Leute zu geben, die auch die Verantwortung für ihr eigenes Leben nur zu gerne abgeben. Um die eigene Rente möge sich der Staat kümmern, um das umweltfreundliche Leben die Unternehmen. Verantwortung übernimmt man gerne, indem man fordert, dass sich der Staat um eine Sache kümmert. Kein Wunder, dass Deutschland in diesen Wochen wieder häufiger über Sozialismus spricht: Freiheit aufzugeben fällt deutlich leichter, wenn man sie von vornherein gar nicht nutzen möchte.

Die Welt ist freier geworden

Der Soziologe Patrick Sachweh findet plausibel, dass da ein neuer Trend entsteht. An der Universität Bremen erforscht er den Wandel von Sozialstaat und Wirtschaft. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist ein eigentlich erfreuliches Phänomen: Der Einzelne hat heute viel mehr Auswahl, was er tun möchte, als vor 30 Jahren.