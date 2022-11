Italiens Finanzplanung : Meloni setzt den Draghi-Kurs fort

Aktualisiert am

Italiens erster Finanzplan unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verfolgt einen „umsichtigen, realistischen und nachhaltigen Ansatz“. So drückte es der Wirtschafts- und Finanzminister Giancarlo Giorgetti aus, als die Regierung am Freitagabend den finanzpolitischen Rahmen für ihren ersten Haushaltsplan bekannt gab. Danach verlangsamt sie zwar den Abbau der Neuverschuldung gegenüber der früheren Planung, doch die Abweichung hält sich in Grenzen. Der erste Haushaltsplan der neuen Regierung zielt darauf ab, die Finanzmärkte nicht zu beunruhigen.

Defizit soll kommendes Jahr sinken

Nach der jüngsten Finanzplanung soll das staatliche Defizit im kommenden Jahr von 5,6 auf 4,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) sinken. Für 2024 sind 3,7 Prozent vorgesehen. Zum Vergleich: 2021 betrug die Neuverschuldung noch 7,2 Prozent. Eine höhere Rückführung des Defizits in diesem und nächstem Jahr wäre möglich gewesen, doch dafür hätte die Regierung auf neue Ausgaben gegen die Energielasten verzichten müssen.

In diesem und im nächsten Jahr will Italien zusätzliche 30 Milliarden Euro ausgeben, um Haushalte und Unternehmen in diesem Bereich zu entlasten. Ohne diese neuen Ausgaben würde das Defizit in diesem Jahr 5,1 Prozent und im kommenden Jahr voraussichtlich 3,4 Prozent des BIPs betragen. Insofern verlangsamt Meloni den Schuldenabbau nun. Doch das ursprüngliche Defizitziel ihres Vorgängers Mario Draghi für dieses Jahr lag bei 5,6 Prozent. Die neue Regierung hält daran fest.

Somit zeichnet sich nun klarer ab, dass Meloni Draghis Kurs mehr oder weniger fortsetzen will. Sie machte klar, dass alle Mehraufwendungen allein darauf zielen sollen, für Haushalte und Unternehmen die Belastung durch die Energiepreise zu senken. Werden andere Mehrausgaben beschlossen, müssten sie im gleichen Ressort finanziert werden, sagte Finanzminister Giorgetti, es erfordert somit Einsparungen.

Insgesamt zeigt die Regierung an der Sparfront freilich wenig Ehrgeiz: Im Rahmen einer allgemeinen Überprüfung der ministeriellen Ausgaben sollen im kommenden Jahr nur rund 800 Millionen Euro und in den beiden darauffolgenden Jahren 1,2 und 1,5 Milliarden Euro eingespart werden. Der Arbeitgeberverband Confindustria meint, dass im Wust der öffentlichen Ausgaben Italiens von mehr als 1000 Milliarden Euro 40 bis 50 Milliarden Euro gehoben werden könnten.

„Wir brauchen eine wirkliche Überprüfung der Ausgaben und nicht nur eine Kürzung der ministeriellen Ausgaben um 4 Milliarden Euro“, klagt Verbandspräsident Carlo Bonomi. Damit sollten dann Steuersenkungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert werden, fordert der Verband. Die Gewerkschaften zeigten sich ebenfalls enttäuscht: Sie hätten sich mehr öffentliche Investitionen und höhere Gehälter im Staatsdienst gewünscht.

Akzente im Energiebereich

Meloni setzt dagegen auf einen Kurs, der nur hier und da Retuschen vorsieht. Steuersenkungen wie Mehrausgaben sollen sich in Grenzen halten. Akzente werden allein im Energiebereich gesetzt: Die neuen Ausgaben gegen die Energielasten sollen in diesem Jahr rund 9 Milliarden Euro und im kommenden Jahr 21 Milliarden Euro betragen. Seit Herbst 2021 hat Italien rund 66 Milliarden Euro dafür ausgegeben.

Vor diesem Hintergrund haben italienische Politiker und Medien den deutschen „Schutzschirm“ über 200 Milliarden Euro kritisiert, der zu vorher angekündigten Ausgaben von rund 64 Milliarden Euro hinzukommt: Das Paket sei unfair, weil sich Italien solche Beträge nicht leisten könne. Freilich beziehen sich die deutschen Mehrausgaben auf einen Zeitraum von September 2021 bis Ende 2024.

Das hoch verschuldete Italien will auch unter Meloni den allmählichen Abbau der staatlichen Gesamtverschuldung fortsetzen. Bis 2024 soll der Schuldenstand von rund 145,7 auf 142,3 Prozent des BIPs fallen. Dabei hilft auch die Inflation, denn sie bläht das nominale BIP auf, an dem sich die Schuldenquote bemisst. Das in diesem Jahr noch kräftige Wirtschaftswachstum, das vor allem durch die guten Einnahmen im Tourismus beflügelt wurde, leistet einen zusätzlichen Beitrag: Die Regierung erwartet für 2022 eine Erhöhung des BIPs um 3,7 Prozent, im kommenden Jahr dann aber nur noch um 0,6 Prozent.

Meloni kündigte auch an, dass Italien die Förderung seiner eigenen Gasvorkommen ausbauen werde. Italien importiert mehr als 95 Prozent seines Gases, hat jedoch auch eigene Felder, die vor allem in der Adria und bei Sizilien liegen. 2021 wurden in Italien 3,3 Milliarden Kubikmeter Gas gefördert. Nun sollen durch neue Konzessionen weitere 1 bis 2 Milliarden Kubikmeter dazukommen, sagte Meloni.