Scholz senkt Mehrwertsteuer : Nun wird die Gasrechnung kompliziert

In Krisenzeiten können Schrecken und Erleichterung, Belastungen und Entlastungen unmittelbar hintereinander folgen. Das war am Donnerstag der Fall, als in Deutschland zunächst höhere Umlagen für Erdgaskunden bekannt wurden und kurz darauf dann eine Senkung der Mehrwertsteuer.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte in Berlin an, bis zum 31. März kommenden Jahres die Steuer auf den Gasverbrauch von 19 auf 7 Prozent zu reduzieren. Dieser Zeitraum umfasst die Laufzeit der neuen Gasbeschaffungsumlage, die dazu dient, einen Großteil der Zusatzkosten für den teuren Ersatzeinkauf anstelle russischer Lieferungen zu finanzieren. Diese Umlage kostet den Endverbraucher 2,42 Cent je Kilowattstunde (kWh) und unterliegt nach geltendem Europarecht wie alle Bestandteile des Arbeitspreises der Mehrwert- oder Umsatzsteuer. Die Europäische Kommission teilte mit, dass die Steuersenkung mit der zugrundeliegenden Richtlinie vereinbar sei

Scholz sagte, die Reduktion erfolge, weil „den Gaskunden keine zusätzlichen Belastungen aus der obligatorischen Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Gasumlagen entstehen sollen“. Er bezog sich aber auch auf andere Abgaben, welche der Marktgebietsverantwortliche für das Gas, die Gesellschaft Trading Hub Europe (THE), am Donnerstag bekannt gab. Die Steuerentlastung sei stärker als die Mehrbelastung durch die Aufschläge, versprach der Kanzler: „Wir erwarten von den Unternehmen, dass sie diese Senkung eins zu eins weitergeben.“ Scholz wiederholte sein Solidaritätsmotto „You’ll never walk alone“. Er kündigte für die „nächsten Wochen“ ein drittes Entlastungspaket an, „um den großen Druck, der auf Bürgerinnen und Bürgern lastet, abzumildern“.

Kompliziertes Zahlenwerk

Nach Auskunft von THE ist in derselben Zeitspanne wie die Beschaffungsumlage auch eine neue Gasspeicherumlage von 0,059 Cent je kWh fällig. Dieses Geld nutzt THE, um nicht genutzte Speicherkontingente für Herbst und Winter zu füllen. Zum 1. Oktober werden auch die schon länger bestehenden Umlagen im Arbeitspreis neu festgelegt. Die Bilanzierungsumlage für Privathaushalte steigt von 0 auf 0,57 Cent und für Industriekunden von 0 auf 0,39 Cent. Damit stellen die Versorger sicher, dass das regionale Gasnetz, der Bilanzkreis, stabil bleibt. Die Umlage deckt den Fehlbetrag zwischen dem Einsatz der sogenannten Regel- und der Ausgleichsenergie. Die neue Höhe sei wegen des „insgesamt schwierigen Marktumfelds“ nötig, so THE.

Das Konvertierungsentgelt im Gaspreis beträgt weiter 0,045 Cent, hingegen steigt die Konvertierungsumlage von 0 auf 0,038 Cent je kWh. Beide Posten haben mit Kosten zu tun, die durch die Umstellung von Gas mit niedrigerem Brennwert auf Gas mit höherem entstehen. Bis 2030 soll das gesamte Netz umgerüstet sein, was Arbeiten an Leitungen sowie in vier Millionen Haushalten und Unternehmen erfordert. Leicht erhöht wird auch die VHP-Umlage für die virtuellen Handelspunkte zwischen den Bilanzkreisen. Das ist die Vergütung, welche die THE von den Versorgern erhebt und welche diese weiterreichen.

Die Energiewirtschaft versprach, wie von Scholz verlangt, die Abgabensenkung durchzureichen. „Selbstverständlich werden die Energieversorger die Steuerentlastung an die Kunden weitergeben“, so die Chefin des Energieverbands BDEW, Kerstin Andreae. Die Verringerung könne den „massiven Preisanstieg dämpfen“. Die Regierung sollte aber auch beim Strom auf 7 Prozent gehen, so Andreae. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wies darauf hin, dass neben Privathaushalten auch die Wirtschaft unter der „Energiekrise“ leide. Deshalb müssten Betriebe unterstützt werden. Er kündigte die Verlängerung von Hilfsprogrammen an.

Die Industrie zeigte sich skeptisch. „Unternehmen zahlen keine Mehrwertsteuer, die Entlastung bringt ihnen daher auch nichts“, sagte Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Chemieverbands VCI. Die Branche müsse weitere Hunderte Millionen Euro im Jahr schultern. Damit sie nicht in die Knie gehe, „werden Entlastungen mit jedem Tag dringender“.

Ökonomen verurteilen die Steuersenkung. Der Mannheimer Volkswirt Hans Peter Grüner betonte, wie wichtig einheitliche europäische Mehrwertsteuersätze dafür seien, dass Gas effizient eingesetzt wird, also dort, wo es am dringendsten gebraucht wird. „Es ist keine Kleinigkeit, wenn Deutschland das nun fallweise aushebeln möchte“, schrieb er auf Twitter. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm bezeichnete die Senkung als ein Tröpfchen auf den heißen Stein. Niemand solle jetzt glauben, dass Gas doch nicht so teuer werde. Zielgerichtete Entlastungen bis in die gesellschaftliche Mitte hinein brauche es daher trotzdem, so Grimm. Der in Amerika forschende Ökonom Rüdiger Bachmann sagte, er verstehe die Welt nicht mehr. „Die FDP will die Partei der Marktwirtschaft sein und greift dabei ständig kontraproduktiv in den Preismechanismus ein“, schrieb er mit Blick auf einen Beitrag des FDP-Politikers Konstantin Kuhle, der für die Senkung geworben hatte.

Ob Scholz’ Entlastungsversprechen wirklich eintritt, ist unklar. Das Vergleichsportal Check24 beziffert die bisherigen Kosten für einen Musterhaushalt mit 20.000 kWh bei 19 Prozent Steuern auf 3717 Euro im Jahr. Bei 7 Prozent sind es zwar nur 3342 Euro, also 375 weniger. Hinzu kommen aber die steuerverringerten Bilanzierungs-, Beschaffungs- und Speicherumlagen mit 653 Euro. Zusammen ergibt das 3995 Euro, 278 mehr als vorher. Die Berater von ECG Energie Consulting haben einen Rechner für Gewerbekunden programmiert, um die Belastungen durch die Umlagen darzustellen. Demzufolge fallen je 100.000 kWh 3086 Euro zusätzlich an, allein 2419 Euro für die Beschaffungsumlage.